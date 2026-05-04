將捷三大事業引擎啟動 建立長期成長動能

將捷滬尾藝文休閒園區將迎來淡江大橋通車利多。（將捷提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃營建公司將捷集團（7798）持續布局「大新北生活圈」，投資22.6億元的「三鶯線三峽站出入口1捷運開發案」今日開工，預計2029年完工。

除了捷運聯開案外，將捷從淡水休閒園區到新北地熱電廠，逐步發動「地產建築、文創休閒、地熱能源」三大事業引擎。隨著此捷運聯開案開工、淡江大橋5月12日即將通車，及國際情勢推升再生能源需求，對將捷將挹注長期動能。

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除捷運開發案，隨著淡江大橋預計5月12日正式通車，將強化淡海新市鎮對外聯繫能力，串聯北部濱海、台北港特定區及八里左岸，而位於紅毛城旁、總基地面積達2.1公頃的將捷旗下滬尾藝文休閒園區，距淡江大橋步行僅需15分鐘，結合住宿、餐飲、休閒與購物的一站式服務，通車後人流有望成長約2至3成，受惠程度大。

看好淡江大橋通車，將捷也布局淡水住宅，「將捷舟際」已開案，位於淡金路與中正東路一段交叉口，規劃興建一棟200戶、每戶坪數約18至40坪，基地面積約742坪，預期完工時間為2029年下半年，距紅樹林捷運站及輕軌站各約600公尺，有望承接淡江大橋通車後移動效率提升的區位動能。

至於綠色能源，將捷集團投資的結元能源，2023年10月已開發完成位於金山的四磺子坪先導電廠，成為全台首座火山型地熱電廠，裝置容量達1.2MW、年發電量約640萬度；同樣位於金山的硫磺子坪地熱電廠，也有望於今年第四季併網，裝置容量達4.2MW。

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