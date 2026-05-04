每週只花4小時！31歲男靠副業「年賺183萬」 翻身心路曝光

蘇格蘭一名31歲男子透過經營販賣機副業，每年可賺進4.3萬英鎊。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕面對生活成本持續攀升，不少人尋求額外收入來源。蘇格蘭一名31歲男子透過經營販賣機副業，在不影響本職工作的情況下，成功建立穩定現金流，每週只需花4小時經營，每年可賺進4.3萬英鎊（約新台幣183萬元）。

外媒報導，來自蘇格蘭的Shabaz Khan在2023年感受到生活開銷明顯上升後，開始研究可行的副業模式。他歷時約8個月蒐集資料，評估經營販賣機的成本與市場潛力，最終決定投入。他表示「現在很多人都一樣，生活成本很高，很難只靠一份薪水生活。」

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2024年4月，他以約2400英鎊（約新台幣10萬元）購入第一台翻新販賣機，並額外投入400英鎊（約新台幣1.7萬元）補貨，創立品牌「SnackZone Vending」。開業首月即創下854英鎊（約新台幣3.6萬元）營收，10個月內回本，並將收益持續再投資，逐步擴展至6台設備、分布於多個據點。

根據他的估算，單台販賣機一年營收可突破1萬英鎊，目前整體業務年營收可達4.3萬英鎊。不過，他表示，現階段並未提領收益，而是全數投入擴張規模。儘管副業表現亮眼，Shabaz Khan仍選擇保留在慈善機構的全職工作。他指出，目前每週僅需投入約4至5小時進行補貨與管理，且單次補貨時間不到10分鐘，時間運用相對彈性。

他坦言，經營初期曾面臨包括庫存管理與商品銷售判斷等挑戰，但隨著經驗累積，營運逐漸穩定。他也透露，未來數月計畫進一步拓展據點。

他也分享「我很喜歡現在的工作，但也想找一個副業，能帶來額外收入。我曾考慮過像自助洗衣店或停車場這種半被動收入模式。」

Shabaz Khan投入副業的初衷並非單純為了賺錢，而是希望建立額外收入來源，同時嘗試不同的經營模式。他認為，在當前經濟環境下，多元收入已成為許多人重要的財務策略。

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