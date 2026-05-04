穎崴第一季每股獲利19.54元 創歷史新高

穎崴第一季每股獲利19.54元，創新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠、台股股后穎崴（6515）於今（4）日召開董事會並通過第一季財報，毛利率為43%，季增1個百分點、年減6個百分點，稅後淨利為6.99億元、季增44.72%、年增14.03%，創單季獲利新高，並賺近2個股本，稅後每股盈餘（EPS）為19.54元。

穎崴2026年第一季合併營收為新台幣29.8億元，季增33.39%、年增29.73%；毛利率為43%，季增1個百分點、年減6個百分點；稅後淨利為6.99億元，EPS為19.54元。

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穎崴表示，受惠AI應用及需求大爆發，帶動公司高頻高速等高階產品線出貨量放大，推升第一季度營收與獲利雙雙創歷史新高。

穎崴表示，根據雲端服務供應商（CSP）最新公布財報，在AI已逐步商用落地的同時，多家CSP持續上修資本支出來到歷史新高，AI的資本支出不僅是一次性投資，運算需求也從模型訓練走向推論，CSP產生的算力消耗進入長期且持續的周期，AI投資從重資產進入算力變現的階段，帶動產業進入更大規模、更長周期的擴張，對半導體供應鏈產生巨大的挹注。

IDC日前指出，人工智慧已從催化劑跨入需求的基礎，正在以前所未有的速度消耗晶圓，這樣的需求基礎已經直接影響到記憶體、邏輯製程和先進封裝等產業區塊；穎崴掌握此趨勢，從最終測試（FT）、系統級最終測試（SFT）、SLT皆可提供AI客戶相對應的解決方案，同時完整布局晶圓測試 Wafer Sort，並提供最完整即時的全球技術支援，在半導體測試介面持續維持領先。

為因應全球客戶需求，穎崴啟動加速擴廠計畫，高雄仁武產業園區租賃廠房加速擴產進入產能拉升（ramp-up），4月初啟用後，持續添購新機台與陸續進機，截至目前為止，新產能已達總產能30%，預估上半年新增產能達到總產能的40%；在產能持續滿載下，穎崴將資源整合優化與廠務效率極大化，加速放大產能，在第一時間滿足AI及HPC客戶的需求。

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