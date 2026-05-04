融程電軍工、低軌衛星雙引擎發動 第二季營運拚單季新高

法人看好融程電正由既有強固型設備廠，進一步擴展至太空與高階應用市場。（融程電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠融程電（3416）營運動能升溫，在國防軍工與邊緣AI需求帶動下，2026年第一季營收創同期新高，並看好第二季有望挑戰單季歷史新高水準；同時，公司積極切入低軌衛星市場，透過合資成立新公司擴大布局，形成軍工與太空應用雙引擎驅動，推升全年營運目標雙位數成長。

融程電第一季營收達9.47億元，創單季同期新高，營業利益1.43億元，稅後淨利1.45億元，每股盈餘（EPS）1.80元。公司指出，成長主因來自國防軍工專案放量，以及邊緣AI運算需求升溫，帶動強固型設備出貨提升。不過，受到記憶體成本上漲影響，公司已與客戶進行價格協商，並透過策略採購與成本轉嫁機制，以維持整體毛利率穩定。

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展望後市，融程電指出，公司除了強化美國市場之外，也將加速歐洲據點整合，提升在地化競爭力。在產品策略上，公司聚焦整合EDGE AI（邊緣人工智慧）晶片算力與GPU（圖形處理器），推動強固型平板、手持裝置、工業電腦及筆電等產品線，鎖定醫療保健、國防、倉儲物流、智慧製造及公共安全等高成長應用領域，帶動營運持續擴張。

在新動能布局方面，融程電看好低軌衛星市場成長潛力，攜手興櫃公司廌家科技（7915）合資成立「廌融科技」，正式跨足相關商機。新公司額定資本額2.8億元，初期實收資本額1.2億元，由融程電持股420萬股為最大股東，廌家科技持股360萬股，雙方以策略聯盟模式切入衛星應用市場。

根據雙方規劃，廌融科技產線設於樹林合資工廠，初期產能規模約10至15億元，預計6月完成建置並開始貢獻營收。市場指出，廌家科技已打入美國低軌衛星新創AST供應鏈，有助於雙方快速切入國際太空產業體系。儘管新公司成立初期相關費用提列，對融程電短期獲利造成壓力，但隨著產能開出與訂單放量，將成為中長期重要成長引擎。

法人提到，隨著國防軍工需求持續升溫，加上低軌衛星布局逐步發酵，融程電正由既有強固型設備廠，進一步擴展至太空與高階應用市場，在AI邊緣運算架構下，打造新一波成長曲線。

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