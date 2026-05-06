LTN經濟通》距台灣最近的日本國土 自衛隊重兵進駐

二戰前後，與那國島的經濟發展與台灣之間曾有極為緊密的連動關係。（本報資料照）

與那國島距離台灣僅110公里



〔財經頻道／綜合報導〕2026年，日本政壇正式進入「高市時代」，而東京對中國的戰略態度，也幾乎宣告不再保留。隨著日本內閣總理大臣高市早苗率領執政聯盟於眾議院改選中大勝，北京原本期待的中日關係解凍不但未出現，反而因「台灣有事」議題急速升溫。近期高市早苗多次公開強調台海安全與日本國安密不可分，更讓距離台灣僅110公里的與那國島，一夕之間成為全球印太戰略焦點。如今的與那國，已不只是偏遠離島，而是中日角力與台海風暴最前線的戰略據點。

英國《BBC》先前報導，中國商務部於2月24日宣布，對40家日本知名企業實施軍民兩用物項出口管制；幾乎同一時間，日本防衛大臣小泉進次郎也在國會證實，計畫於2030年度在與那國島部署03式中程防空飛彈，且這是官方首次明確公布部署時程。

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《BBC》分析指出，這不僅再度凸顯台海問題的高度敏感，更反映印太地緣政治已出現結構性轉變。在高市早苗主導下，日本顯然延續近年「防衛重心西移」戰略，逐步將軍事部署由北海道與東北，轉向沖繩與西南諸島，直接面向台海與東海局勢。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所主任Christopher Sharman接受《BBC》訪問時表示，與那國島距離台灣極近，北京勢必將此視為東京為未來台海衝突預作準備的重要訊號。對中國而言，這不只是日本強化離島防禦，而是象徵日本已開始思考，一旦台海爆發危機，是否將直接參與其中。

此外，日本防衛省日前宣布，陸上自衛隊最高作戰指揮單位「陸上總隊」，將於5月17日至22日首次以鄰近台灣的西南離島為核心，實施大規模部隊部署與物資運輸演習。演訓範圍涵蓋沖繩，以及自九州一路延伸至台灣周邊的島鏈，其中石垣島、與那國島及宮古島被列為重點區域。

從飛彈部署到離島軍演，日本正一步步把西南諸島打造為「第一防衛鏈」。而這也意味著，台海問題早已不再只是兩岸議題，而是牽動中日、美日，甚至整個印太安全秩序的核心引爆點。

與那國島距離台灣約110公里。（圖翻攝自Google地圖）

2014年日本衛隊進駐

從歷史到現代，與那國島和台灣之間的關係始終呈現一種微妙的「近而不密、通而有限」的狀態。它既不是外交關係中的主角，也不是經濟交流的核心節點，但卻在區域安全、海權競逐與地方生存之間，持續扮演一個被放大的角色。

沖繩縣的與那國島位於日本最西端，這座約1600人居住的小島，距離台灣僅110公里，晴天時從台灣東海岸即可望見，是日本全國距離台灣最近的領土，已從寧靜漁村轉變為軍事前哨。

《紐約時報》報導，根據目前披露的訊息，島上駐紮約230名士兵，並設有小型機場與多個軍事設施，負責海岸監視，並計劃2026年起部署電子戰部隊。日本政府也計畫提高軍費至GDP的2%，並在沖繩各島強化防衛體系。中國則批評該計畫「極度危險」，指責日本挑釁軍事對抗，並派遣無人機接近該島表達不滿。

過去10年間，日本政府投入數千萬美元，在島上部署軍隊、雷達塔與彈藥設施，使其成為防範中國軍事活動的前線據點。亦有外媒認為，這些部署被視為日本回應中國在東海與台海軍事活動的最新一步。隨著中國與東京之間的緊張升溫，一些居民開始感到不安。

與那國島上一次受到日本媒體的注意是在2014年，當時日本政府為了反制中國船艦進入釣魚島，而決定在與那國島建設雷達站監視、並且在二戰之後首次派遣自衛隊進駐島上。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，為與那國帶來大量關注。（資料照，法新社）

與那國島與台灣一度有跨海生活圈

二戰前後，與那國島的經濟發展與台灣之間曾有極為緊密的連動關係，甚至一度形成跨海生活圈，其產業與市場結構深受台灣影響。

在戰前時期，島上的漁業活動幾乎直接與台灣市場相連。當地漁民清晨自久部良港出海作業，途中捕撈魚獲後，部分船隻會將漁獲運往宜蘭蘇澳港卸貨與交易，隨後再返回與那國島。這種跨海往返的作業模式，使漁業不再侷限於單一島嶼，而是形成以台灣北部港口為延伸的生活與經濟圈。

除了漁業之外，台灣也長期扮演與那國島重要的市場出口地。島上生產的鰹魚加工品與畜牧產品，特別是養豬產業，主要依賴台灣需求作為銷售通路。同時，許多島民前往台灣工作並寄回收入，使得「匯款收入」成為家庭經濟的重要來源之一，進一步強化兩地之間的經濟依存關係。

在這樣的背景下，台灣貨幣在島上流通程度甚至一度高於日本本土貨幣。由於地方稅收在制度上允許以台幣繳納，與那國島的村公所金庫內經常儲存大量台灣貨幣。當需要將稅款上繳至沖繩本島或更高層級政府時，地方單位還必須臨時向商家兌換日圓，顯示當時島嶼經濟運作實際上深度嵌入台灣的商業體系之中。

然而，二戰結束後，隨著政治格局與海上管制逐漸變化，原本穩定的跨海貿易網路被迫中斷。

與那國島的經濟主要依靠農業、旅遊以及漁業支撐。（資料照，路透）

與那國島的經濟主要依靠農漁

現在的與那國島的經濟主要依靠農業、旅遊以及漁業支撐，根據日本財務省過去統計，與那國島人均年收入，比全國平均低了大約20%。這座島嶼人口稀少，產業結構單一，主要依賴公共支出與觀光資源維持基本運作。由於地理位置偏遠，物流成本高，使其經濟發展長期受限。

《BBC》曾報導，有些與那國島的居民思考如何加強和台灣之間的往來，以改善島上的經濟，但是台灣直飛當地的航線以及花蓮直航的海上航線，都因為客源不足而無法繼續。

目前島上與外界的主要聯繫仍依賴日本國內航線與船運，與台灣之間並無穩定直航體系。即使偶有觀光或研究交流提案，也多半受到行政與安全審查限制而難以常態化。

展望未來，與那國島與台灣之間的關係仍將深受區域地緣政治影響。隨著東亞安全環境變動，第一島鏈的重要性持續上升，而與那國島作為最接近台灣的日本領土，其戰略角色只會更加明顯。

與那國島距離台灣僅110公里。（本報資料照）

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