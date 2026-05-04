輾壓港滬星！台股今年狂漲40.54％ 居全球第4

台股站上四萬點。（記者方賓照攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股再創新高，多頭銳不可擋！受惠美股創歷史新高帶動，大盤指數今天狂漲1778.51點，終場收在4萬0705.14點，創下三大紀錄，包括「盤中」、「收盤」及「漲點」寫下史上新高紀錄。

根據統計，今年以來截止5月4日為止，台灣加權指數累計漲幅為40.54%，穩坐「全球股市第四大」漲幅，表現非常出色。

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至於全球前三大漲幅，依序是「委內瑞拉」居冠、漲幅為189.95%；「南韓」今年上漲64.61%；「費城半導體」今年共上漲49.59%。

其他主要亞洲國家方面，今年以來，泰國股市上漲18.58%，漲幅排名全球第10；日本日經225上漲18.22%，排名全球第11。

至於「新加坡股市」今年只有上漲6.12%，「上海綜合指數」僅上漲3.61%，「香港恆生指數」只有漲1.82%等，處於大幅落後階段，與台灣股市漲幅表現，相去甚遠。

展望後市，投顧法人表示，儘管，市場短線有「過熱跡象」，但支撐台股續航的基本面條件，依然相當強勁。

永豐投顧表示，從財政部公布的出口數據，以及經濟度的外銷訂單，都達到驚人的成果，落實了台灣是AI基礎建設的主要受益者。

尤其，台積電法說會後，外資對整體電子業EPS紛紛調高，獲利基礎墊高意味著即便指數再漲，本益比也未必擴張。

資金面方面，FED降息循環未變，台幣稍強，內外資金持續流入，形成多頭支撐。

不過，投顧分析師提醒，許多基本面薄弱的小型股股價被輪番炒作，本益比、股價淨值比，早已脫離合理區間。尤其，市場情緒已走向非理性階段，投資人追逐短線報酬的熱情，比理性評估基本面的耐心更強烈。

進一步看，綜合基本面與資金面，永豐投顧表示，5月台股仍維持偏多格局，高點看好4萬3000點。但永豐投顧也提醒，在指數創高、成交爆量、情緒非理性的背景下，緊扣AI主流、回避投機標的，才能在真正跟上這波行情。

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