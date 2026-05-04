蔣尚義將任華邦電獨立董事 焦家第三代也將任法人董事代表

蔣尚義將任華邦電獨立董事。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）預計5月29日召開股東常會，今年擬改選董事11名，包括獨立董事4名，新獨立董事提名人選以前台積電研發大將、現任鴻海董事蔣尚義最受矚目，這是蔣尚義首度出任業界獨立董事；同時，法人董事華新麗華代表人也擬由焦家第三代焦子頤出任。

蔣尚義表示，他跟華邦電董事長焦佑鈞原本就認識，因華邦電有1位獨立董事（指徐善可）任期將屆滿3屆，依法需卸任，無法再續任獨立董事，大約半年前焦董親自與他會面，邀請他出任華邦電董事提名人選，他目前擔任鴻海董事、訊芯董事長，產業並不衝突，也取得鴻海董事長劉揚偉同意，因此，他應允擔任華邦電獨立董事提名人選。

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華邦電目前董事席次中，獨立董事左大川為前台積電副總，已連任二屆，業界預期，華邦電延攬技術背景的蔣尚義進入董事會，將可借重蔣尚義的豐富半導體業經驗，給予華邦電專業指導。華邦電看好應邊緣AI運算，已布局CUBE技術，採3D堆疊與矽穿孔（TSV）技術，預計明後年顯著貢獻營運。

華邦電第14屆董事提名人選包括焦佑鈞 、靳蓉、林之晨、ELAINE SHIHLAN CHANG、林一平、華新麗華代表人焦子頤（焦佑倫之女）、金鑫投資代表人詹東義、獨立董事左大川、管中閔、李鍾培、蔣尚義。

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