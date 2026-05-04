美中互槓升級！北京首度下令中企「不承認、不執行、不遵守」美制裁

美國政府近日宣布，對中國大型煉油廠「恆力石化」以及約40家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁。（擷取自中國國務院國有資產監督管理委員會官網）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部近日宣佈對大舉採購伊朗原油的恆力石化等5家中國公司實施制裁，對此，中國商務部2日公告要求所有中企「不得承認、不得執行、不得遵守」美國該制裁。彭博報導，中國這項空前的對抗行動，恐使規模龐大的銀行業捲入美中已加劇的緊張中。

該公告指出，美國以參與伊朗石油交易為由，將恆力石化（大連）、山東壽光魯清石化、山東金誠石化、河北鑫海化工與山東勝星化工列入「特別指定國民清單」（SDN清單），實施凍結資產與禁止交易等制裁措施。為維護國家主權、保護中國公民，將不承認、執行與遵守美國該命令。

請繼續往下閱讀...

彭博報導，北京時常批評華府實施單方面制裁，指控相關措施不合法，但一直以來默許其最大企業遵守制裁，以避免經濟受到衝擊，並保護中企對美國金融體系的准入。

然而，中國商務部2日的公告，正值美國總統川普與中國國家主席習近平本月會面前幾週，顯示北京更加強硬的立場。中國人民日報一則評論稱此舉是「中國涉外法治武器從制度儲備走向實戰落地的關鍵一步」，因為這是北京首度動用《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，對抗美國制裁。

彭博指出，川普對伊朗的戰爭削弱美國的威信，中國抓住此機會擴大其經濟武器庫，中國積極強化替代工具的使用，從稀土至近期的技術。上週北京封鎖Meta與AI新創公司Manus 20億美元的交易案。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）提到中國商務部的公告說，「中國想握有盡可能多的控制權，這應該放在增加控制的脈絡下理解，這並非偶然事件」。

中國民營煉油廠似乎更願意冒著遭美國制裁風險，大肆採購伊朗、俄羅斯與委內瑞拉的低價原油。這些公司基本上對美國金融系統的依賴，較大型國有煉油業者低。銀行也可透過人民幣交易，讓美國政府難以察覺而規避制裁。

歐亞集團分析師指出，遭受美國制裁的中國煉油廠，主要是與尚未直接受相關制裁波及的中國銀行往來，如果美國對這些金融機構實施二級制裁，北京可能採取更強硬的反制措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法