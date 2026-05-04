台泥宣佈兩項合作案 與璞真建設和來穎科技簽約合作

台泥總經理程耀輝（左）與璞真董事長林廷芳（右）今日正式簽訂合作備忘錄。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今（4）日宣布兩項合作案，第一個合作案與勤美集團旗下璞真建設攜手，將低碳台泥卜特蘭石灰石水泥、新上市的「台泥極平80」萬磅自平泥及EnergyArk儲能系統導入璞真各案場，預計共同推動5個案場取得永續建築標章，以及預計20個案場的儲能系統服務。

台泥儲能總經理程耀輝（左）與來穎科技執行長葉丞恩（右）代表簽約合作。（台泥提供）

台泥旗下台泥儲能則與錸德（2349）、錸寶（8104）旗下儲能子公司來穎（7816）簽約，來穎未來將擔任台泥EnergyArk儲能系統在台組裝及銷售之合作夥伴，雙方將推動兩款產品：EnergyArk1000用於工業區及科學園區、EnergyArk418用於小型工業及工地臨時用電，目標推廣各100套，

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兩項合作將台泥低碳建材與儲能解方，接軌至全台最具指標性的都更建商與工業園區用戶，是商業模式於台灣市場落地的關鍵一步。

台泥EnergyArk儲能系統在歐洲已於法、義、葡、西、瑞五國簽約案場逾200處，台泥儲能更為亞洲首家以虛擬電廠進入法國電力交易市場的企業。

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