1輛美國車均價 可買5輛全新中國電動車 在美國不可能成真

北京車展充分展現中國市場的激烈競爭，將如何對全球最大汽車市場美國​​的新車造成另一種形式的價格衝擊。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕本周的北京車展充分展現中國市場的激烈競爭，將如何對全球最大汽車市場美國​​的新車造成另一種形式的價格衝擊。外媒報導，一輛美國車的平均價格，可以買五輛中國電動車。

根據凱利藍皮書的數據，3月美國新車的平均標價為5萬1456美元。路透利用DCar的數據，整理出中國售價低於1萬2000美元的五款最暢銷電動車。

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目前這些小型電動車在美國的展間買不到，而且可能永遠不會買，但是在中國，消費者可以用在美國買一輛普通新車的價格，買到這五款電動車。

據汽車資訊交易平台DCar稱，在中國，有超過200款電池驅動車型（包括混合動力車型）的售價低於2萬5000美元。

2026年4月26日，在中國北京舉行的北京國際汽車展覽會上，一名工作人員正在清潔吉利EX2旁的地板。汽車分析師費利佩·穆尼奧斯（ Felipe Munoz）說：「坐進去之後，你不會感覺自己是在一輛小型車裡」、「它的品質更好，空間也更大。」2025年，吉利純電動車EX2成為國內銷量最高的車款。

在最暢銷的經濟型電動車中，上汽通用五菱Mini EV最注重老式低價汽車那種廉價但令人愉悅的美學設計。五菱汽車為2026款微型車加長了車身，使其擁有四個車門，後排也增加了更多成人乘坐空間。五菱還有一款尺寸更大的小型電動車，在中國的起售價略高於8000美元。這款名為Bingo Pro的車型外觀復古，專為高速公路行駛而設計。

比亞迪海鷗跑車三年前一推出就引起轟動，其性能、造型，尤其是價格，令分析師們驚嘆不已。2026年海鷗汽車配備可選的雷射雷達遠端感測系統，用於駕駛輔助，包括自動變換車道、新的快速充電功能，以及高端版本約314英里的電池續航里程。

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