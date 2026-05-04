台灣第1家 台泥啟動歐洲資本市場上市評估

台泥董事長張安平宣布，已啟動評估於歐洲資本市場上市，可望成為台灣首家在歐洲掛牌的上市公司。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）80週年慶今天邀請金融業投融資機構賓客出席「築夢文明」活動，台泥董事長張安平親自宣布，已啟動評估於歐洲資本市場上市，可望成為台灣首家在歐洲掛牌的上市公司。

台泥已委請 BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs 三家國際投行，共同推進相關評估，目前以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹四大歐洲金融重鎮為主要評估地點。

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台泥總經理程耀輝表示，「歐洲本身就是一個成熟且具深度的市場，這四個城市不只是資本聚集之地，更是長期價值被理解與定價的舞台。這一步的意義，從來不只是進入市場，而是讓這個體系，在更長的時間裡，持續運行、持續延展。」

程耀輝指出，台泥去年合併營收達1498億元，目前營收結構已多元分布於三大區域：台灣占 36%、亞洲其他地區占 20%、歐洲占 44%；歐洲營收已達19億歐元，為集團最大單一區域市場。

程耀輝指出，歐洲市場同時集結四項結構性驅動力：其一是低碳建材需求結構性成長，歐洲整體 GDP 年成長率約為 1.5%，但建築與低碳水泥需求，卻可達接近 4%。

未來三年，建築產值預期維持 3% 至 5% 的成長，而未來十年，英國與法國合計超過一兆歐元等值的建設及老房翻新投資，將持續推動低碳水泥需求；其二是碳價機制成熟，目前每噸 75 歐元，市場預期2030年將上看每噸 142 歐元。

其三是電動化轉型缺口龐大，歐洲設定2030年達3000萬輛電動車與300萬充電點，但截至2025 年底僅達830萬輛與110萬；其四是電力市場交易自由化，2025年總交易量約為10,247太瓦時（TWh），約占全球年度發電量的三分之一。

若以平均電價觀察，單日電價差可達約 180 歐元，整體交易規模已超過9000億歐元。2025 年 EMEA 地區（歐洲、中東 及非洲合稱）的工商業儲能（C&I）裝置容量仍低於5 GWh，預計至2030 年，將成長至超過30GWh。

程耀輝並指出，台泥在土耳其水泥產能2400萬噸，市占率16%，產能利用率80%，還有能力協助鄰近中亞及東歐國家未來重建的需求。在葡萄牙，水泥產能1120萬噸，市占率52%，產能利用率50%，對未來法國和英國的低碳水泥需求，更有成長的機會。

程耀輝並表示，過去9年台泥累計發放1067億元現金股利，至今仍保持總資產5888億元，淨資產2927 億元，這樣的規模與結構，讓台泥在推動各區域平台發展的同時，具備穩定的資本基礎，以及長期投入的能力。

程耀輝強調，過去幾年台泥完成三階段關鍵演進：從單一市場，走向跨區域布局，從單一產品，走向新興低碳及綠色能源科技產業聚合，從水泥製造者，走向新能源科技的先行者。

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