五福第1季EPS3.44元 歷史次高

五福第一季EPS3.44元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅遊（2745）第一季合併營收達25.41億元，創歷史新高，較去年同期成長13.46%；惟因受匯率波動影響，業外認列匯兌評價損失，稅後獲利1.16億元，年減少19.81%，每股稅後純益（EPS）3.44元，創歷史單季次高。

五福指出，第一季雖受中東戰火影響，導致部分長程線機票價格波動較大，稍微增加了旅遊成本與消費者觀望的氣氛，但受惠於全球觀光需求持續成長，加上精準掌握消費者「及早規劃、搶先卡位」的趨勢，積極推出「抗漲專區」行銷策略，除了減輕預算負擔，更能享受超值的旅遊體驗，成功將保守心態轉化為實質下單量，顯示透過即時數據分析，精準掌握市場風向，滾動調整行程結構與產品組合，有效化解外部成本壓力。

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五福說，在業務量創新高與實體門市持續擴張的同時，積極運用數位工具優化內部管理效能，已於四月底全面導入 Google Workspace （GWS） 雲端協作系統，結合智慧化的Google生態系，搭配Gemini Pro AI數位化工具，大幅提升團隊作業效率，這項大規模的數位轉型，不僅能讓同仁將更多心力投入於產品開發與客戶服務，更強化了內部營運的敏捷度，使服務能量得以隨業績同步擴張，落實以數位力帶動企業長期發展的經營方針。

展望未來，五福說，將持續採取「實體據點擴張」與「數位效能提升」的雙軌策略。透過全台門市的深度經營與內部系統的全面優化，不僅能即時掌握市場脈動，更致力於為每一位消費者提供更具質感且多元的行程選擇。

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