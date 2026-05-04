首檔主動式ETF滿周歲 野村投信估全球進入成長爆發期

野村投信總經理黃宏治（中）表示，2025年全球主動式ETF進入爆發期，發行檔數不僅較2024年增加七成，也大幅超越被動式ETF與共同基金的發行數量。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣主動式ETF滿周歲！國內首檔主動式ETF - 主動野村臺灣優選ETF （00980A）去年4月22日成立、5月5日掛牌，短短的一年內國內有高達28檔主動式ETF相繼出爐，規模逾5300億元，野村投信總經理黃宏治表示，統計顯示2025年全球主動式ETF進入爆發期，發行檔數不僅較2024年增加七成，也大幅超越被動式ETF與共同基金的發行數量。

黃宏治指出，台灣是全球ETF市場成長最快速的市場之一，主動式ETF同樣深受投資人歡迎，過去一年來台灣已掛牌的28檔主動式ETF規模已超過4500億元，受益人數超過150萬人，且越來越多的外資投信透過主動式ETF加入ETF市場，野村投信目前已有三檔主動式ETF - 主動野村臺灣優選ETF （00980A）與主動野村台灣50ETF （00985A），以及明（5）日即將掛牌的主動野村臺灣高息ETF（00999A），三檔ETF均投資台股但投資策略各有千秋，投資人可根據自身需求選擇，也可以互相搭配多元化配置。

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野村投信投資策略部副總樓克望指出，不只台灣，主動式ETF更在全球蓬勃興起，去年全球有接近1000檔主動型ETF上市，較2024年上市數量增加71%；相較之下，2025年被動型ETF與共同基金僅分別上市150檔與95檔。此外，2025年全球主動型ETF流入約4750億美金，約占全部ETF的三分之一，他認為，目前台灣的主動式ETF規模約佔整體ETF市場的5%，其中近80%資金集中在國內股票型，其次則為國外股票型與債券型，相較於全球市場，主動式ETF剛滿一周年的台灣仍有極大的成長潛力與空間，未來隨產品多樣化如債券型與國外型等，規模可望翻倍成長。

主動野村臺灣優選ETF （00980A）經理人游景德認為，美伊戰爭的修正不是熊市，而是多頭行情的健康回調，更何況AI的需求強勁，並未受到戰爭的影響。2025年下半年以來「亞洲>美國>全球」，資金越發重視「AI瓶頸」帶來的挑戰與投資機會，台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL（銅箔基板）、PCB（印刷電路板）等多元AI受惠題材，相比歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台股已在AI浪潮中佔據絕佳位置。

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