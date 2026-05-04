證交稅挹注健保？財政部最新回應出爐

財政部次長陳勇勝（中）今天下午前往國稅局視察報稅情況。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股今飆漲1778點、收4萬755點，均創歷史新高，成交量也再度破兆元，帶動證交稅倍增，行政院政務委員陳時中日前建議證交稅挹注健保。對此，財政部次長陳勇勝今表示，各界希望提升健保財務韌性，目前仍要多聽不同聲音，尚未定案。

陳勇勝今天下午前往國稅局視察所得稅結算申報情形時，媒體詢問證交稅挹注健保財源議題，他表示，現行證交稅稅率為千分之3，當沖交易稅率減半為千分之1.5；根據財政部估算，若以日均成交量1兆元來看，證交稅單日入帳20億餘元。

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陳勇勝表示，各界都期待健保財政永續，基於這樣的理由，也希望提升健保財政韌性，而站在財政部的立場，還是要多聽聽不同的聲音和意見，目前尚未定案。至於後續是否推動修法？他表示，這些都還沒有討論，目前各界仍有不同聲音，財政部認為還要多方討論。

財主官員則指出，現行「財政紀律法」第7條規定：「各級政府及立法機關制（訂）定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用。」 換言之，「財政紀律法」修正後，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用，相關建議涉及適法性問題。

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