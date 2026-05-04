油價走高+通膨難降 巴克萊押注聯準會2026年不降息

巴克萊押注美國聯準會2026年不降息。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕巴克萊銀行（Barclays）最新報告指出，在能源價格居高不下、通膨壓力持續的背景下，美國聯準會（Fed）2026年可能不會降息，成為近期轉趨審慎的國際券商之一。

《路透》報導，巴克萊原先預估，聯準會將於2026年9月降息1碼（25個基點），但目前已改為預期全年不會降息；至於2027年3月降息1碼的預測，巴克萊則維持不變。

報導指出，今年以來，全球主要券商已逐步下修對美國降息的預期。市場原先普遍預估2026年將有2次降息，但隨著戰爭帶來的通膨風險升高，政策前景出現分歧，部分機構轉向預期全年不降息。

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上週，聯準會做出自1992年以來分歧最明顯的一次決策，維持在3.5%至3.75%的區間不變，反映對能源價格上漲逐步影響整體經濟的憂慮。

受到中東衝突持續干擾全球石油供應所影響，目前美國通膨仍顯著高於聯準會2%的目標。巴克萊分析指出，若油價持續處於高位且時間拉長，恐將推升整體與核心個人消費支出（PCE）通膨，並對經濟成長造成一定壓力。

不過，巴克萊也表示，若失業率突然上升，聯準會仍可能轉向採取較為積極的降息措施，以支撐景氣。

此外，巴克萊認為，高能源價格將抑制消費支出，但企業投資動能可能增強，特別是在能源開採與人工智慧相關領域，將在一定程度上抵銷負面影響。

根據芝加哥商品交易所（CME的FedWatch工具，目前市場預期至今年底利率維持不變的機率約為78.7%。

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