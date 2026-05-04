市值、股利成長兼具 00850最新配息金額創新高

台股站上四萬點，季配市值型ETF元大臺灣ESG永續ETF（00850）公布最新配息金額0.85元、寫下單季新高。（記者方賓照攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股站上四萬點，不只指數寫下新紀錄，股利也同樣改寫新高!季配市值型ETF元大臺灣ESG永續ETF（00850）公布最新配息金額0.85元、寫下單季新高，年化殖利率逾4%，除息日為5月22日，發放日為6月12日。

台股企業受惠AI熱潮，帶動整體獲利表現，統計至4月30日為止，台股上市櫃公司去年股利預計發放金額突破2.5兆元新高，股價、股利進入雙成長正循環。

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00850為市場少見「市值型+季配+ESG永續」ETF，指數邏輯涵蓋各產業ESG資優企業，並採取市值加權，統計00850今年以來至4月30日為止含息報酬率達38.3%，領先季配高股息ETF平均約10.6%的含息報酬率。

00850持股涵蓋臺灣50主要成分股包括台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等，且設有單一持股30%上限，廣泛參與權值股漲勢，截至4月底為止帳上累積資本平準金達54.19元，大幅超越高股息ETF水準。

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