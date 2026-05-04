史上最高！南亞科4月營收近255億元 年暴增逾7倍

南亞科（2408）今（4）日公佈2026年4月份自結合併營收為新台幣254.91億元，首度暴增達2百億元大關。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今（4）日公佈2026年4月份自結合併營收為新台幣254.91億元，首度暴增達2百億元大關，月增40.29%、年增717.33%，創單月營收歷史新高。

南亞科今年前4月累計合併營收為新台幣745.78億元，較去年同期增加623.58%。

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南亞科受惠第一季DRAM平均售價上升超過70%，帶動單季營收達490.87億元、季增63.1%，毛利率勁揚至67.9%、季增18.9個百分點，稅後淨利260.58億元、每股稅後盈餘8.41元，每股淨值62.25元。營收、毛利率及獲利皆創史上最強的一季。

南亞科預估第二季DRAM價格漲幅約在雙位數百分比，高毛利率不只第二季可維持，第三季及第四季也會延續，預期DRAM供不應求到2027年。泰山新廠正在建置無塵室及廠務設施，預計明年第一季裝機，並如期量產。

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