台股4月噴漲7200點！勞動基金看好單月獲利「衝破天花板」精準重押AI權值股

勞動基金運用局副局長劉麗茹今（4）日指出，台股雖頻創新高，但有6成個股走跌，顯示選股還是非常重要。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股4月展現強悍漲勢，單月暴漲逾7200點、漲幅高達22.71%，特別是具AI題材的相關電子股，均為勞動基金的重點持股。勞動基金運用局副局長劉麗茹今（4）日指出，勞動基金逾8兆的資金有2成投資在台股，而且均布局在具備產業前景的個股中，台股3月雖然下跌達10.42%，但4月隨即暴漲22.71%，預期勞動基金4月的獲利，超越今年2月4184億元歷史紀錄「絕對沒問題」，而且「好到看不到天花板」。

勞動基金運用局4日公布整體勞動基金最新績效，115年截至3月底，整體勞動基金規模達8兆1874億元，累積收益數為4344億元、收益率5.76%。各大主要基金中，新制勞工退休基金累積收益2881.9億元、收益率5.47%；舊制勞退基金收益數892.2億元、收益率9.83%；勞保基金今年以來至3月底累積收益535.2億元、收益率4.74%。

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各主要基金今年以來收益均不差，但3月份受到台股單月重挫10.42%的影響，整體勞動基金3月帳面虧損達3786億元。對此，勞動基金運用局副局長劉麗茹並不擔心，她表示，雖然3月份台股單月跌幅逾10%，使勞動基金出現明顯的獲利回吐情形，但台股隨即就在4月份單月暴漲22.71%、僅次於韓國，漲幅驚人且少見，累計台股1至4月的漲幅達34.4%。再加上全球股債齊揚，預期勞動基金4月份的績效將非常亮眼、「好到看不到天花板」，超越今年2月4,184億元的單月收益紀錄「絕對沒問題」。

劉麗茹指出，勞動基金超過8兆元的資金，多達2成投資在台股，雖然台股漲勢強勁，但若仔細分析各類股及個股的表現，可以發現高達6成的個股是下跌的，顯示選股仍然相當重要。勞動基金特別著重產業的基礎研究，並依照研究結果進行資金布局，鎖定全球龍頭的電子產業，因此高達6成股價走跌的個股中，勞動基金幾乎沒有持股。

近期金融環境波動較大，劉麗茹認為，主因是市場資金充裕，且投資行為出現「集中化」現象，投資人高度看好 AI 相關產業，以及電力、算力等相關概念股，一旦資金湧入形成趨勢，短期內不易發生大規模扭轉，通常會持續一段較長時間，在此趨勢下，儘管短期內股價有較大幅度的震盪，也無須太過擔心。

台股2026年4月加權指數單月大漲7,203 點，漲幅達 22.7%，帶動指數大漲的大型權值股，例如聯發科（2454）4月單月漲幅突破70%，盤中創下2685元新天價，就是新制勞退基金的第4大持股，至去年底的比重達3.91％；4月盤中股價一度觸及1705元平歷史高點的台積電 （2330），是新制勞退基金第1大持股，比重達31.96％；其他如台達電 （2308）、鴻海 （2317），也均名列新制勞退基金的第2、第3大持股。

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