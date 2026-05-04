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AI產業應用產品漲價 圓剛Q2 AI營收比重上看50％

2026/05/04 16:17

圓剛第二季AI營收比重有望達50%。（資料照，業者提供）圓剛第二季AI營收比重有望達50%。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕影像與AI邊緣運算品牌圓剛（2417）今日表示，因記憶體、模組等產品原料價漲，圓剛也調整產品售價，挹注業績數字提升，第二季以AI邊緣運算專案為核心的產業應用領域營收比重就將達到50%，提前達成今年目標，毛利率則估持平。

圓剛是輝達（NVIDIA）合作夥伴，近年持續耕耘AI邊緣運算與人形機器人商機，並結合NVIDIA Jetson Thor平台推出Physical AI解決方案，以供機器人感知、自主移動機器人（AMR）等應用。

不過，針對Physical AI產品進度，圓剛說明，目前仍在POC（概念驗證）階段，因為大公司驗證流程較長，預計還要半年至一年才會有具體結果。不過因為Thor GPU約3400美元、單價極高，若能順利量產，對業績的潛在貢獻也很驚人，圓剛積極推進中。

圓剛第一季合併營收為8.93億元，年增16.8%。不過主要是子公司圓展（3669）接獲越南政府標案挹注，圓剛單體營運則符合公司預期。展望後市營運，持續觀察戰爭等國際變局對原物料價格、終端市場消費力的影響，不過因已與供應鏈、客戶談妥，預期至年底營運都能持穩。

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