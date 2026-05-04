4月六都買賣移轉棟數 台中表現最好、僅月減2％

4月六都買賣移轉棟數仍在衰退。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕4月六都買賣移轉棟數仍在衰退，相較上月，除台中市月減幅2%外，其它五都月減幅均1成以上，又以新北市衰退幅度最大、月減約21%。不過，房仲業者分析，第一季央行理監事會議「微鬆綁」第二戶房貸成數後，遞延買盤有回籠現象，尤其3月下旬到4月均有回溫跡象，預期之後的六都買賣移轉棟數有機會由減轉正。

根據六都地政局最新發布，4月台北市買賣移轉棟數為1981棟、月減18%，新北市3504棟、月減21%，桃園市2894棟、月減15%，台中市3142棟、月減2%，台南市1585棟、月減14%，以及高雄市2579棟、月減14%。

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後續買賣移轉棟數有機會轉正

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年過年時間比去年晚，加上年後買氣並未快速回籠，因此，統計4月建物買賣移轉棟數，相較上月多呈現衰退表現，不過，在第一季央行理監事會議針對第二套房貸微放寬後，年後遞延買盤就有回籠情形，交易量主要集中在3月下旬到4月，且有回溫跡象，觀察後面的建物買賣移轉棟數可能有機會開始轉正。

不過，4月六都建物買賣移轉棟數主要反映第二戶鬆綁前的市況，六都合計約1.57萬棟，年減幅約7%、月減幅14%，若以區域來看，雙北市年減幅都不到1成，高雄市甚至出現年增月減情形。

曾敬德進一步分析，4月房市交易普遍緩步回溫，一方面受央行微鬆綁加持信心，另一方面則是股市大漲效益，但目前房市景氣還在築底階段，進場購屋仍是以自用當道，整體仍在盤整格局並未改變。

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