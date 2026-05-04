台新新光連8年入選世界及新興市場指數「雙榜」

台新新光金控再度蟬聯雙榜，已連續八年入選「世界」及「新興市場」指數成分股。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕道瓊最佳類別指數（Dow Jones Best in Class Indices, DJBIC，原道瓊永續指數DJSI），近日全球同步公布評選成果，台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）及「新興市場」（DJBIC Emerging Markets）指數成分股。

台新新光金總經理林維俊指出，台新新光在永續領域表現卓越，在高度競爭、門檻極高的國際永續評比中屢創佳績，將認真推動永續的成果贏得國際肯定，展現臺灣金融業推動永續發展的高度與實力。

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林維俊表示，台新新光金控貫徹「認真、創新、永續」的企業精神，並以實際行動落實永續願景。年初，台新新光金控就以三連霸之姿，在最競爭的「標普全球永續年鑑」獲得全球銀行產業的Top 1%。

林維俊說，合併後，台新新光服務客戶超過千萬、股東逾百萬名，未來持續擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路，全力支持企業客戶低碳淨零轉型，例如提供永續連結貸款、舉辦淨零轉型座談會等積極作為，攜手客戶共同邁向淨零目標。

台新新光金控永續長李鎮宇指出，台新新光持續在國際永續評比嶄露頭角，關鍵點在於治理架構紮實落地。

例如，董事層級的企業永續委員會定期審視並引領集團永續策略方向，再由經營層級的企業永續執行委員會統籌協調及跨集團推動執行，並由第一線主管及同仁具體實踐目標，透過三個層級環環相扣的治理體系，促使台新新光成為全球銀行業的永續領航者。

台新新光表示，透過穩健紮實的永續作為，在國際上屢獲亮眼成就，如MSCI在去（2025）年提升ESG年度評級為AAA最高評級；台新新光金控連續兩年（2024-2025）獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」。

台新新光指出，將持續朝向三大面向推動永續，包括：「氣候行動」、「金融共榮」、「永續賦能」，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力，致力成為永續發展的智慧好夥伴。

台新新光強調，面對在2050全球淨零的共識下，沒有人是局外人，每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

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