習近平的共同富裕要爛尾了？中國學者大爆殘酷現實

隨著不平等加劇，習近平的「共同富裕」戰略面臨現實考驗。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著不平等加劇，中國國家主席習近平的「共同富裕」戰略恐怕要爛尾了。浙江大學共享與發展研究院院長李實坦言，依目前數據來看，貧富差距正在擴大，而不是縮小。他強調，中國「在做大蛋糕」方面面臨挑戰，包括經濟成長放緩、消費需求疲軟、投資趨勢下滑和就業壓力；在「分蛋糕」方面也遭遇困難，例如收入不平等現象嚴重以及薪資財富差距不斷擴大。

南華早報4日報導，習近平主席於2021年重提「共同富裕」理念，旨在縮小收入和財富差距。但自2022年和2023年以來，由於經濟成長放緩以及對市場干預過度的擔憂，這項激進的財富再分配措施有所放緩。

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中國著名經濟學家警告，中國公民正面臨日益加劇的工資和財富不平等，這在經濟成長放緩之際，限制中國的「共同富裕」計畫。

浙江大學共享與發展研究院院長李實坦的研究，罕見地揭示官方統計數據之外的經濟分配。研究表明，中國的財富吉尼係數（衡量不平等程度的指標）從 1995 年的 0.45 ，上升到 2023 年的 0.7 以上。研究結果也顯示，家庭收入成長放緩，家庭消費率持續走低。

李實說，世界第二大經濟體中國「在做大蛋糕」方面面臨挑戰，包括經濟成長放緩、消費需求疲軟、投資趨勢下降和就業壓力，以及在「分蛋糕」方面面臨困難，例如收入不平等現象嚴重以及薪資財富差距不斷擴大。

他的研究發現，2018 年後收入成長明顯放緩，年均實際成長率從 2013 年至 2018 年約 8%，下滑到 2018 年至 2023 年的 5% 以下，尤其對中低收入群體造成衝擊。他還補充，城鎮工人的薪資不平等程度，也從 1995 年約 0.27 增加到 2023 年的 0.4 以上。

李實坦言，根據目前的數據來看，趨勢並不樂觀，貧富差距正在擴大，而不是縮小。

李還指出，中國政府和企業在國民所得中，所佔的比重都有所增加，而家庭所佔的比重卻下降，這凸顯收入重分配的迫切性。

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