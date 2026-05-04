美股電力基建指數飆高 帶動新光009805創新高

投信法人表示，由於美國電力基建指數飆高，帶動新光009805創新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕新光美國電力基建ETF（009805）追蹤的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，4/30再度衝上歷史新高，4月該指數更大漲16.02%，連贏美股那斯達克指數的15.29%、更超車標普500的10.42%，也帶旺「新光009805」今股價開盤直接噴出，盤中漲幅逾4.2%，最高價來到17.15元，創上市以來新高。

新光009805今天買盤在價漲量增帶動下，午前成交張數已突破9200張，市場買氣相當強勢。

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尤其，今年以來，美國電力基建指數及相關個股表現，有望持續噴發。市場分析師表示， 2026年AI資本支出上修至6500~7000億美元，再創科技史上最大AI基礎建設投資週期。

儘管，美股有「Sell in May」的五月魔咒，但上周美四大科技巨頭公布財報靚，AI資本支出衝破逾7000億美元，催動美電力基建股滿血復活，4月股價全面爆發。

4大科技巨頭龐大資本支出，直接點燃電力基建類股火力全開，繼GEV、VRT上月大秀財報亮眼成績後，電網工程龍頭股Quanta Services（PWR）同樣受惠Q1財報營收大幅超越預期，積壓訂單已創歷史新高485億美元，單日股價飆漲15%。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，美國能源部今年3月宣布的SPARK計畫，加速全國電網的導體升級與輸電能力強化，使美國從燃氣渦輪機、變壓器、儲能系統到智慧電網監控設備，整條電力供應鏈都迎來結構性成長商機

另外，美股科技巨頭持續擴大AI資本支出後，美股投資人開始追逐「算力之外的瓶頸資產」，包括電力、散熱、儲能、燃料電池與電網設備，市場將這些電力基建股視為數據中心、AI算力與電力基礎設施需求外溢的最直接受益者。

對此，投信表示，如果透過純美國電力基建ETF來布局實體電力資產，不僅能一網打盡AI電力基礎設施成長股，更能全面掌握這波AI基建浪潮中，最具剛需爆發的硬體成長紅利。

台新投信建議，AI產業發展已進入「電力決勝」階段，科技巨頭從搶晶片轉向搶電力，投資人若看好AI長線趨勢，卻擔心科技股估值過高與景氣波動，不妨透過電力基建ETF布局實體電力資產，直接參與AI紅利。

新光美國電力基建（009805）透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，布局美國電網營運商、電力設備龍頭與關鍵公用事業企業，涵蓋發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，從GE Vernova的渦輪機、Eaton的電源管理、Vertiv的資料中心散熱，到Quanta Services的電網工程，形成一條完整的「AI用電產業鏈」。

台新投信表示，009805兼具AI成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，掌握美國電力基建結構性升級帶來的投資機會。

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