CUBE信用卡「樂饗購」簽帳金額Q1增1成 加碼推新活動

國泰世華銀行CUBE信用卡「樂饗購」權益，將推出全新餐飲系列活動「週四外出用餐日」與「CUBE美食家」。（圖由國泰世華提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行CUBE信用卡「樂饗購」權益將於2026年6月1日起推出全新餐飲系列活動「週四外出用餐日」與「CUBE美食家」，分別鎖定高頻日常用餐與深度體驗需求，並透過數據洞察與精準分群，結合優質餐飲合作夥伴，打造差異化的餐飲合作與專屬體驗內容，同時提供消費滿額最高加碼10%小樹點回饋。

國泰世華銀行統計，CUBE信用卡2026年第1季切換至「樂饗購」之消費簽帳金額，較去年同期成長逾1成，顯示卡友使用黏著度與消費動能穩健提升。

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國泰世華本次推出的「週四外出用餐日」，鎖定上班族與家庭族群的高頻日常外食需求，將「週四」打造成固定在外用餐的時刻。活動期間內，卡友每週四持CUBE信用卡於國內餐廳消費，單筆滿2000元，即可獲加碼5%小樹點的優惠券，下次用餐時即可享加碼回饋，每張優惠券回饋上限100點小樹點。希望透過簡單直覺的回饋機制，鼓勵卡友養成「外出用餐就刷CUBE」的消費習慣。

針對講究用餐品質與體驗的價值型客群，國泰世華同步推出「CUBE美食家」專屬計畫，透過消費數據洞察與精準分群，結合餐飲合作夥伴的資源，共同打造差異化的餐飲專屬體驗內容。活動期間內（消費統計自2026年5月1日起），卡友持CUBE信用卡單月於國內餐廳消費累積達2萬元，於次月第10個工作天後即符合「CUBE美食家」資格，可獲得「CUBE美食家指定餐廳加碼10%優惠券3張」及限定餐廳的「專場體驗兌換權利」。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡持續以生活場景為核心，優化回饋設計與使用體驗，讓卡友在日常生活中，自然感受刷卡帶來的便利與價值。

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