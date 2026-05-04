電網不堪負荷 美媒揭丹麥爆出1危機

美媒披露，丹麥目前面臨資料中心危機，原因是需求激增導致電網不堪負荷。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，丹麥目前面臨資料中心危機，原因是需求激增導致電網不堪負荷。專家直言，如果AI工作負載（AI workloads）無法部署在丹麥，它們就會轉移到其他地方。

《CNBC》4日報導，北歐地區長期以來因其穩定的氣候和豐富的可再生能源，被視為資料中心投資的磁石，但隨著能源需求的激增，北歐地區現在正在考慮限制這些耗電設施的增長，因為能源需求的激增迫使人們重新思考。

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這場辯論的中心是丹麥，它是北歐國家第一個正面應對這個問題的國家，因為新政府的成立和電網接入申請的激增，意味著新項目暫停了。

報導指，丹麥國有電網營運商Energinet發言人表示，由於容量需求激增，該公司3月份暫停了新的併網協議，丹麥的暫停措施預計將持續3個月。

Google資料中心公共事務、合作關係和經濟發展全球總監霍德內特（Diana Hodnett）直言，「你不可能一直等下去，如果3個月後暫停令能否解除尚無定論，結果也難以預料，那麼公司就必須立即轉向其他市場。」

資料中心服務公司Digital Realty北歐區董事總經理霍夫曼（Pernille Hoffmann）亦稱，「如果AI工作負載（AI workloads）無法部署在丹麥，它們就會轉移到其他地方，這正是我們將會看到的。」

微軟計畫在2023年至2027年間，在丹麥投資30億美元用於資料中心建置。微軟Azure基礎設施總經理史比爾（Alistair Speirs）表示，「我們進行這些投資是為了響應丹麥客戶的需求，他們希望在歐盟法律框架下，在丹麥境內儲存和處理數據，我們希望能夠繼續為丹麥客戶提供他們所需的雲端運算和AI解決方案的運算能力，以支持丹麥的經濟競爭力，並促進日益數位化的社會運轉。」

史比爾強調，這些設施是維持現代化世界運作的重要基礎設施，關鍵問題不在於對運算能力的需求是否會放緩，而在於基礎設施和政策能夠多快跟上需求。

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