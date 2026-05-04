綜所稅已申報108萬件 臨櫃報稅首日爆人潮

今天是臨櫃報稅開放首日，各地區國稅局湧現人潮。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季起跑，今天起開放臨櫃報稅，各地區國稅局湧現報稅人潮。財政部次長陳勇勝下午前往國稅局視察報稅情況，他表示，截至今天下午2時20分止，綜所稅申報件數已有108萬件、其中手機報稅占比提升至65%，營所稅則已申報38萬件，預估今年綜所稅總申報戶數將超過700萬戶。

今年所得稅結算申報期間為5月1日起至6月1日，但5月1日為國定假日，國稅局不提供臨櫃報稅服務，今天起開放臨櫃報稅。另，各地區國稅局於5月25日至29日、6月1日中午加班收件，6月1日收件時間更延長至當日晚間7時；申報期間其餘正常上班日中午，各地區國稅局將視納稅義務人臨櫃申報及查詢所得、扣除額情形，彈性調整加班時間。

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陳勇勝表示，今年報稅仍有減稅利多，其中基本生活費提高至21.3萬元、預估202萬戶受惠，長照特別扣除額提高至18萬元，預估約35萬戶受惠。他指出，單身上班族在外租屋，年所得62.6萬元以下不用繳稅；雙薪家庭租屋自住，年所得107.2萬元以下不用繳稅；雙薪育有2名幼兒的租屋族，年收入不到164.1萬元免繳稅；若是三代同堂（雙薪有2名幼兒，有1名70歲以上適用身障及長照扣除額）在外租屋，年收超過218.45萬元才要繳稅。

財政部次長陳勇勝今天視察國稅局報稅情況，說明綜所稅免繳稅門檻。（記者鄭琪芳攝）

另，台北國稅局表示，為順應數位化潮流，今年持續推廣使用行動支付及電子支付帳戶APP繳稅，參與服務的APP已多達31款。熟悉手機操作的民眾，只需利用已綁定晶片金融卡或信用卡的行動支付或電子支付帳戶APP，掃描繳款書上的QR-Code行動條碼，即可快速完成繳納，真正實現省時又方便的e化繳稅。

除APP繳稅外，民眾仍可選擇以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、委託取款轉帳或自動櫃員機（ATM）等方式繳納。若不習慣e化繳稅，亦可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）臨櫃繳款；稅額在新臺幣3萬元以下者，也可選擇至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。

台北國稅局提醒，透過手機或網路申報，於繳稅後請務必確認是否已完成「申報上傳」步驟，並可至財政部電子申報繳稅服務網查詢申報結果，以免造成漏報。此外，請民眾提高警覺，國稅局絕對不會以電話、簡訊或通訊軟體提供繳稅連結，亦不會指示民眾前往ATM操作退稅；如有疑問，請撥打免付費專線「0800-000-321」或向戶籍所在地之國稅局查證，以避免落入詐騙陷阱。

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