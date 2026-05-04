法巴人壽首度公告分紅保單「紅利實現率」 最高達105％

法巴人壽此次公告涵蓋四張分紅保單，在本次分紅年度均達成100%以上、最高達105%之紅利實現率水準。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕法商法國巴黎人壽今天表示，至今已累計推出七張分紅保單；隨著分紅保險業務逐步累積，法巴人壽也於今年5月1日，首度對外公告分紅保單的紅利實現率，最高達105%，成為公司分紅保單發展的重要里程碑。

法巴人壽指出，自2023年底，正式開賣分紅保單以來，持續擴大分紅保單商品線。

請繼續往下閱讀...

分紅保單的「紅利實現率」是指當年度實際發放紅利金額（保額）與最可能紅利金額（保額）之比例。

法巴人壽此次公告涵蓋四張分紅保單，在本次分紅年度均達成100%以上、最高達105%之紅利實現率水準，相關紅利，將依各保單條款分配與給付。

法巴人壽總經理黃宥甄指出，自推出分紅保單以來，持續完善商品組合與管理機制，陸續推出涵蓋新台幣與外幣計價的分紅保單，滿足不同客群對保障、累積與穩健分配的多元需求。

黃宥甄表示，在保戶可獲得的紅利為可分配紅利的85%商品設計下，本次首度公告四張分紅保單之紅利實現率最高達到105%，展現法巴人壽分紅保單在穩健經營及風險控管下的實際成果。

其中，分紅保單的紅利來源主要來自公司經營分紅保單之利潤，公司依實際經營結果進行評估，並考量可持續性（清償能力）、可負擔性與平穩性原則，決定年度紅利金額與實現率。

保單紅利並非保證給付，保戶在評估時，仍應回歸自身保障需求、財務規劃目標與風險承受度。

法巴人壽強調，也將依據經營成果，依規定公告相關分紅資訊，落實資訊揭露，協助保戶掌握保單權益狀況。

目前法國巴黎人壽台灣分公司在台灣有約400位員工，並擁有超過50家的金融機構合作夥伴。根據統計，2025年總保費收入達新台幣532億元，是法國巴黎保險最重要的海外市場之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法