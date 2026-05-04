經長：台美共識維持關稅談判成果 台灣比照最優惠待遇

經濟部長龔明鑫美東時間3日出席「SelectUSA華府酒會」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及對等關稅進度，經濟部長龔明鑫美東時間3日出席「SelectUSA華府酒會」會前受訪時表示，正待美國進行法律重建工作，尋找《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）以外的法源依據作為對等關稅的法律基礎，他多次強調，台美雙方彼此都有共識「已經談好這樣很好的成果」能持續維持，台灣也會比照最優惠待遇。

美國最高法院已裁定美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對等關稅無效，談及台美經貿關係進展，龔明鑫表示，在判決之後台灣仍持續與美國商務部保持良好聯絡，也與美國貿易代表署（USTR）有良好的聯繫管道，台美彼此都有共識「希望已經談好的成果可以持續維持」，由於IEEPA可能無法適用，但還是有其他法源依據可建構對等關稅的基礎，因此美國政府尋找其他法源依據，可能再等一段時間。他重申，「但是大家彼此是有一個共識，已經談好這樣很好的結果，我們要維持」。

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對等關稅政策不適用IEEPA，川普隨後啟動301條款調查，232條款項目則不受影響，是否後續會有可能變動？龔明鑫表示，現在美國啟動301條款，「怎麼樣建構出我們原來彼此談好的結果，這次我們彼此雙方的共識，如果其他國家的優惠有調整，比如說更有優惠的情況，台灣也會比照更優惠的待遇，我們希望鞏固這樣的結果」。

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