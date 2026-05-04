北市Q1預售屋推案回升、解約增加 地政局籲注意5大事項

台北市地政局今（4）天表示，今年第一季全市預售建案市場推案動能回升。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市地政局今（4）天表示，今年第一季全市預售建案申報備查共26案，較上季增加62.50%，申報總戶數2269戶，較上季增加128.27%，顯示市場推案動能回升。區域分布以北投區申報案件最多，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。

在預售屋買賣契約解約部分，第一季共申報42件，較上季增加5%，較去年同期增加44.83%；另自內政部2023年7月1日規定預售契約有條件換約以來，截至今年第1季全市累計核准換約共31件，申請理由以「本人或家人重大傷病」為主。

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地政局表示，檢視今年第1季全市住家用預售建案買賣定型化契約都有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」最多，共14案，占比56%。最常出現錯誤或應注意條文前5名為「貸款約定」、「房地標示及停車位規格」、「通知交屋期限」、「共有部分項目、總面積及面積分配比例計算」、「保固期限及範圍」，提醒民眾注意，以保障自身權益。

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