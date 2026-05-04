多空對決誰勝出！ 外媒解析台積電該續追或是入袋為安

外媒報導探討為什麼台積電股票可能會繼續創下歷史新高，以及為什麼投資人可能想要獲利了結。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電表現強勁，過去一年上漲約140%，今年迄今已上漲30%。現在台積電股票是該買進還是賣出？外媒The Motley Fool報導多頭與空頭的對決，分析台積電的看漲和看跌理由。

報導中深入探討為什麼台積電股票可能會繼續創下歷史新高，以及為什麼投資人可能想要獲利了結。

請繼續往下閱讀...

多頭的理由

台積電是全球領先的晶片製造商。大多數設計邏輯晶片的半導體公司都會將晶片製造外包給像台積電這樣的第三方代工廠。大多數公司將邏輯晶片製造外包給第三方的原因有很多。首先，晶片製造是資本密集產業，需要建造晶圓廠並使用非常昂貴的極紫光曝光機（EUV）設備。透過外包製造，晶片製造商可以避免這些高昂的前期成本。

其次，半導體製造是一個規模化產業。晶圓廠（晶片製造工廠）需要接近滿載運轉才能獲利，而對於擁有多個客戶的公司來說，這比垂直整合的公司更容易實現。最重要的是，晶片製造是一項複雜的任務，需要一種截然不同的技術專長，而這正是大多數公司所缺乏的。

為使晶片技術持續進步，晶圓代工廠需要不斷降低晶片密度。同時，他們也需要保持高良率。這意味著晶圓上的大多數晶片都必須是無缺陷的。這正是台積電脫穎而出的關鍵。雖然競爭對手也不斷縮小製程，但他們卻難以維持足夠的良率。同時，台積電在先進封裝領域也處於領先地位，進一步鞏固其技術優勢。

這一切使得台積電在先進邏輯晶片的大規模生產領域幾乎佔據了壟斷地位。因此，該公司已成為半導體價值鏈中最重要的環節之一，也是晶片設計人員的重要合作夥伴，他們必須與台積電緊密合作制定開發路線圖。反過來，這也賦予了台積電強大的定價權，推動了毛利率的成長。

空頭理由

如上所述，晶片製造是資本密集型產業，晶圓廠需要接近滿載運轉才能獲利。產能利用率不足的晶圓廠只會虧損。因此，沒有任何一家公司比台積電更容易受到人工智慧基礎設施潛在衰退的影響。

台積電計劃今年投入高達520億至560億美元的資本支出，用於建造更多晶圓廠並提升產能。這是一筆巨大的賭注。雖然人工智慧晶片需求的下滑會對晶片設計商造成打擊，但如果台積電擁有大量閒置的晶圓廠，那麼對該公司來說將是毀滅性的打擊。

儘管台積電目前幾乎壟斷先進晶片的製造市場，但這並不意味著沒有競爭。三星是一家實力雄厚的公司，其能夠同時製造邏輯晶片和記憶體晶片並進行封裝的能力最終可能成為其競爭優勢。

同時，英特爾已投入巨資發展其晶圓代工業務，並在先進封裝領域實力雄厚。這兩位競爭對手也更願意使用ASML的新型高數值孔徑EUV，如果台積電繼續因為價格問題而對這項新技術猶豫不決，那麼它們可能會因此超越台積電。

最後，該公司確實面臨地緣政治風險，因為其大部分晶圓廠都位於台灣。雖然該公司正在地域擴張，但在美國新建的晶圓廠利潤率普遍較低。

結論

綜合以上分析，儘管並非毫無風險，但報導認為台積電是人工智慧基礎設施持續建設的最大受益者之一，該公司支出絲毫沒有放緩的跡象，如今CPU業務的加入更是為其增添新的催化劑，因此，這只人工智慧概念股值得長期持有。同時，台積電估值仍頗具吸引力，遠期本益比為25.5倍，而該公司營收成長高達30%至40%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法