超越正職收入！32歲女靠副業「月賺逾4.7萬」 親曝成功秘訣

Lee Tze Gwen分享創立副業的心路。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡一名女子原本在遊戲產業擔任動畫師，她靠著自創插畫品牌與副業經營，如今月收入超過1500美元（約新台幣4.7萬元），已超越正職薪資，成功從「為工作燃燒」走向「被創作療癒」的轉型人生。

《商業內幕》報導，現年32歲的新加坡動畫師兼藝術家Lee Tze Gwen從小熱愛繪畫，10歲起便開始接觸創作，長大後進入遊戲產業擔任動畫師。然而，她坦言工作內容充滿暴力與血腥場景，長期處理衝突等畫面，讓她在下班後產生強烈心理反差，「回到家後，我需要一些溫暖的東西，讓自己從那種氛圍中抽離。」

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疫情期間，她開始以植物與療癒風格作為創作靈感，於2020年創立副業品牌「Curious Pots」，以簡約插畫、綠意植物與柔和色彩為主軸，打造角色「Layla」，這是一名在都市中疲憊生活、透過植物尋找慰藉的上班族。

最初，她從貼紙產品起步，當時正逢文創市場熱潮，之後逐步拓展至文具、年曆與訂閱制藝術商品，並進一步推出「手寫信俱樂部」，以信件、貼紙與藝術印刷品組成訂閱服務。

她表示，隨著國際關稅變動，美國顧客購買成本大幅上升，甚至出現商品稅金翻倍的情況，促使她調整商業模式，改以郵寄形式降低成本，目前已有約80名訂閱用戶。

在收入方面，她透露過去於馬來西亞任職動畫師時，月薪約1500美元，如今副業收入已超越正職薪資，並因家庭因素移居新加坡後，積極參與當地藝術市集與展覽，拓展品牌曝光。

近期，她決定離開全職動畫工作，轉為自由接案與經營副業並行。她形容這種生活狀態更具彈性，「有時候我甚至不覺得是在工作，因為創作本身就讓我獲得療癒。」不過，她也強調經營副業並非單純依照個人喜好創作，而是必須觀察市場回饋，她說「藝術家很容易過度堅持自我風格，但真正重要的是理解觀眾喜歡什麼，並在此基礎上延伸。」

談及創業心得，她給想投入創作事業的人建議是「停止懷疑，開始行動」。她指出，自己過去也曾因完美主義遲遲不敢公開作品，但最終選擇每天發布內容，逐步累積曝光與回饋，才讓品牌成長起來。

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