中鋼入選2026道瓊領先指數世界指數成分股。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕道瓊領先指數公布成分股入選企業名單，中鋼評比分數登上全球鋼鐵業第2名，再度獲得DJBIC列入「世界指數」及「新興市場指數」成分股，也是中鋼第13度入選此國際永續標竿指數。

DJBIC前身為道瓊永續指數（DJSI），由美國道瓊公司和瑞士永續資產管理公司Robeco SAM於1999年共同推出，在去年2月正式更名為DJBIC，不僅為全球第一個企業永續績效追蹤指數，且歷史最為悠久，其評選標準是從環境、社會與公司治理三大面向綜合評估企業的永續發展能力。全球每年逾13000家企業受邀參與CSA評比，唯有全球市值達一定規模且產業CSA成績排名前10%的企業才有機會入選DJBIC世界指數成分股。

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2025年全球鋼鐵產業的CSA三大面向評比分數中，中鋼以「社會」面向表現亮眼，連續兩年名列第1名佳績；另外，中鋼「環境」面向成績排在第3名；中鋼在「經濟與治理」面向成績也同樣排名第3名。

中鋼表示，鋼鐵業為全球公認排碳難減產業中的一員，中鋼不僅建構穩健的氣候治理架構，持續研發及布局前瞻減碳技術，另建置產品碳含量資料，也將高再生料鋼材的供應範圍擴大涵蓋棒線、熱軋、冷軋、鍍鋅及電磁鋼等鋼種，另開發易加工、省球化及表面無線縫的棒線產品，力助台灣用鋼業者提升低碳國際競爭力。

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