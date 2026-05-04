當個「懶人」百萬富翁：這個習慣可能幫你退休金多賺20％

研究發現，避免短期投資對財富累積是有益。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國標普500指數近來創下自2020年以來最強單月表現。《MarketWatch》提醒，投資人如果想守住這些收益，關鍵不在於短期市場表現，而是拉長眼光、專注長期，並認為面對市場波動最有效的策略，就是「不要理它」。

然而，說來容易，但真正做到很難。如果你無法忽視市場短期漲跌，《MarketWatch》提供更直接的方法，就是乾脆不要看財經新聞。

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有趣的是，有研究發現，這樣做不僅會讓你睡得更好，你的投資表現也很可能改善。相關研究指出，當投資人不再專注於短期績效，而是改以12個月以上的長期視角來看投資時，他們的行為會明顯改變，不再容易因波動而頻繁調整資產配置。

更重要的是，這種改變對長期報酬有明顯影響。若以35年的投資期間推算，預估可讓退休資產增加約10%至20%。

報導指出，這項名為《資訊呈現與家庭投資行為》的研究，分析了以色列一項監管變革的影響。該政策要求退休基金不得再顯示近期短期績效。

在變革之前，基金會在與客戶的溝通中強調1個月的報酬；變革之後，只顯示超過12個月的績效。研究發現，這樣的改變大幅降低了投資人對市場波動的過度反應，同時提高了他們投資於較高風險基金的意願。

《MarketWatch》還舉美國股市為例，稱投資人若只知道標普500過去1年上漲29%，那麼市場短期內的震盪就會被淡化掉，市場看起來就更穩定。這會讓投資人更容易持有股票，甚至增加投資部位。

本質上，這與統計現象有關，即「觀察時間越長，波動看起來越小」。因此，只關注短期（例如1個月）的人，會比只關注1年的人更容易因恐慌調整配置，進而降低長期報酬。

如果仍無法抗拒關注新聞與短期市場波動該怎麼辦？《MarketWatch》引用希臘神話《奧德賽》做比喻，故事中奧德修斯知道塞壬的歌聲會讓人失控，於是命令船員把他綁在船桅上，使其雖能聽見歌聲但不會被影響行動。

財經新聞對投資人而言，就如「塞壬歌聲」。解決辦法不是更努力克制，而是設計機制限制自己，例如讓投資決策必須先與財務顧問討論，或避免頻繁查看市場資訊。

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