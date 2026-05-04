日圓160是「防線」? 高盛曝：日政府銀彈充足、還能干預「30次」

日本近期進場干預匯市，穩定日圓匯率。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元今早在亞洲盤一度急升後回吐部分漲幅，目前匯價徘徊在156日圓兌1美元附近，儘管日圓短線出現反彈，但過去3個月美元兌日圓仍呈現升值趨勢、約5%，顯示日圓整體貶值壓力仍未解除。

《彭博》報導，經濟學家田中百合子在上週五晚間的報告中稱，上週四日圓兌美元匯率跌破160後，當局可能動用了約5兆日圓（約新台幣1兆元）來支撐日圓。她補充，在市場波動尚未全面失控時即選擇出手，顯示決策者將160日圓視為「防線」。

請繼續往下閱讀...

市場普遍認為，日本當局上週已連續2度進場干預。4月30日，在日圓跌破160關卡後，匯率短時間內強彈約3%，隔日再度出現異常波動，被解讀為官方再次出手阻貶。高盛最新報告指出，若以這次干預規模估算，日本仍具備相當充足的「銀彈」，理論上可再進行約30次類似規模的干預操作。

不過，她也強調，日本外匯干預資源並非無限，官方更可能採取「精準打擊」策略，保留實力，選擇在日圓急速貶值或市場波動放大時再進場，以最大化干預效果。未來是否加碼出手，將取決於匯率貶值速度、市場情緒以及波動程度。

整體而言，日圓短線雖暫時止穩，但在利差與資本流動壓力未解的背景下，匯市博弈仍在持續，日本政府與市場之間的「干預攻防戰」，才剛剛開始。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法