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長榮航5月不調漲客運燃油附加費

2026/05/04 13:39

長榮航5月不調漲客運燃油附加費。（長榮航提供）長榮航5月不調漲客運燃油附加費。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日官網公布，5月不調漲燃油附加費，依台灣中油5月公告航空燃油平均一桶價格208.78美元，及基準油價每桶40美元，長榮航每運送一名長、短航線旅客，自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之85%與66%。

長榮航4月1日官網公告表示，自4月7日起，針對台灣地區出發行程收取的航空客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取45美元，長程航線每航段117美元。

長榮航指出，之前徵收的客運燃油附加費僅反映部分新增燃油成本，去年下半年客機燃油成本為新台幣225.5億元，客機營業支出為新台幣712億元，客機燃油成本佔營業支出比例31.66%。

依台灣中油5月公告航空燃油平均一桶價格208.78美元，及基準油價每桶40美元，長榮航每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為797.82美元與133.5美元，換言之，扣除奉准徵收之附加費後，長榮航自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之85%與66%。

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