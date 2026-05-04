草屯逾15億元土地無人領 再不登記全充公

「全國第一大鎮」草屯鎮，有公告現值超過15億元土地無人登記繼承，再不登記最後恐充公。此為草屯部分土地鳥瞰照。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「全國第一大鎮」南投縣草屯鎮，建案多，想不到逾期未辦理繼承登記的土地和建物也多，光以今年公告現值計算總價值就超過15億元，經公告仍無人申請認領，按程序將列冊管理，列管期限屆滿仍無動作，最終會充公收歸國庫。

草屯地政事務所表示，草屯鎮經清查，從日治時期到現在未辦理繼承登記的土地多達2187筆，建物則有72棟，公告現值逾15億元，市價可能翻倍。這些土地很多是因繼承人多，繼承分配談不攏；有的是繼承人不願意由其中一人代表申請登記「公同共有」。

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也有部分是祖先留下來土地，後來劃設為道路或公共設施，土地價值不高而決定不登記。

草屯地政所表示，依據「土地法」規定，繼承開始超過1年未辦理登記，經公告3個月後若仍無人申請，將由地政機關列冊管理15年。若列管期滿仍未移轉所有權，將移請財政部國有財產署公開標售，標售所得價款會保存10年，期限屆滿仍無人申領，該款項將歸屬國庫。

家族成員眾多、難以達成繼承共識，建議仍由其中1人以上代表，申請登記為全體繼承人「公同共有」，即可避免超過6個月未完成繼承登記。

地政所說，今年度逾期未辦繼承公告從4月1日至6月30日，相關資訊會張貼於南投縣各地政事務所，及土地所在地的公所、里辦公處，也可至地政處或該所官網線上查詢。

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