泰日德三展齊發 助攻台南產業進軍國際市場

台南市經發局將再次帶領廠商參加日本東京國際禮品及家居品展。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕協助產業拓展海外市場，南市經發局邀在地業者參加6月17至20日舉辦的泰國曼谷國際塑橡膠工業展、6月24至26日舉辦日本東京國際禮品及家居品展，及9月8至12日舉辦德國法蘭克福汽車零配件展。即起受理報名。

因應全球化之趨勢，整合台南特色產業，並協助優質中小企業拓展國際多元市場，台南市全球經貿合作拓展推動計畫，將帶領企業合力開拓海外市場，藉由貼近買家與商洽，以達產品外銷全球、接軌國際，形塑台南成為投資設廠的首選城市。

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市長黃偉哲表示，在全球供應鏈快速變化下，如何在全球市場上占得先機成為重要的課題之一，全球經貿合作拓展規劃以台南推動之產業採共同參展、潛在買家商機媒合會和潛在合作企業參訪，三合一方式辦理海外拓銷推廣活動，促成國外與國內企業合作機會，以增加海外拓銷訂單機會，促成豐碩的商機，達成推廣本市企業優良產品外銷全球之目標。

經發局長張婷媛指出，今年規劃參與海外展選定禮品家居品、塑橡膠及汽車零配件產業，預定分別於6月前往泰國、日本，以及9月分前往德國，進行三合一方式海外經貿拓銷，每場預計邀集6至10家台南市企業參與。

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