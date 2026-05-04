台股狂噴新台幣未跟上！盤中震盪1.41角 一度貶回31.691元

台股狂噴逾千點、新台幣未跟上！盤中震盪1.41角，一度貶回31.691元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕 五一連假過後，受美股科技龍頭財報報喜，台股今日開盤上演補漲行情，盤中狂飆逾千點；新台幣兌美元匯率早盤一度也勁揚近1角，重返 31.5 元價位，但隨即回落至31.691元，盤中震盪1.41角，中午暫時收在31.642元、小升0.6分，台北外匯經紀公司成交量8.14億美元。

市場持續關注美伊談判進展。伊朗提出的「14點方案」遭美國總統川普否決後，川普承諾協助恢復荷姆茲海峽航行自由，市場解讀波斯灣局勢短期內不致失控，國際油價跌破每桶100美元整數關卡，美元指數同步回檔，也舒緩亞幣貶值壓力。

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此外，連假期間市場傳出日本央行進場干預匯市，日圓兌美元一度自160心理關卡急升至155.5，隨後回落至157附近震盪整理。

新台幣近兩週大致維持在31.3元至31.7元區間震盪，今早匯價以31.61元開出後，最高升抵31.55元，隨後升幅收斂，最低下探至31.691元，逼近31.7元，午後能否重返31.5字頭，仍須觀察外資熱錢回流力道。

短線除持續關注中東局勢變化與美國科技巨頭財報外，市場也聚焦本週五即將公布的美國非農就業報告，尋找聯準會後續利率政策線索。

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