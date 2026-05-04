龍科三期將復活！藍綠民代樂觀其成齊挺台積電進駐…提醒這些事

龍科三期將復活！藍綠民代樂觀其成齊挺台積電進駐。（資料照）

〔記者李容萍／桃園報導〕竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）又復活，傳出台積電（2330）仍持續對龍潭用地保持進駐意願並規劃投資下世代的面板級先進封裝廠，對此，在地藍綠民代及居民多表樂觀其成，除期盼針對住宅安置及交通能有更妥善規劃，讓龍潭的都市計畫可以擴展，真正引進人口帶動地方發展。

包括國民黨龍潭在地議員徐玉樹、劉熒隆及民進黨議員張肇良都表示歡迎，並希望做好拆遷安置、學校搬遷與交通設施，包括區的德龍國小與其他祭祀公業祠堂、零星住家遷往園區東側近10公頃用地，另外，市府原先規劃南側1.8公頃新設龍科國小，也要加速進行。

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張肇良說，龍科三期近年來持續推動，也辦過2次公聽會，龍潭不缺水不缺電，他樂觀其成應加速推動，要求市府增設3公頃用地同時新建國中、國小加上雙語，與德龍國小徹底滿足園區員工子女教育需求；龍潭5年前農地交易清淡，現在1坪實價登錄要6萬元上下，中古透天住宅過去3、400萬元，現在要7、800萬元，新的透天厝售價2千多萬元，如果台積電要把下個世代最先進的製程廠設在龍科，房地產勢必有新1波漲勢，政府要有對策、不能任由房價飆漲。

徐玉樹說，過往龍科三期推動主要卡在有民眾組成自救會抗議，然而當台積電當年真的宣布「不來了」，成員才反悔隨即人間蒸發。如今將重啟推動，大部分居民多表贊成，但目前龍潭的都市計畫土地有限，隨著未來的人口遷入或交通通勤，不能未受其利先受其害，政府要與台積電和要進駐的科技大廠一起研究對策，在住宅及交通規劃一定要有相關配套，另德龍及龍科國小也得儘速規劃設置。

劉熒隆認為，政府規劃景觀設計畫時，不要只著眼龍科裡面，連同周邊要有完善的景觀設計，不然會變成兩個世界，台積電和其他科技公司進龍科帶來數千個就業機會，市府要讓上班族在龍潭定居，目前的住宅區少，能興建的住宅量少，要避免高房價上班族買不起房子的情況，他提醒市府規畫住宅區也同時要有社宅，滿足不同族群的需求，且未來建置便利交通，讓人流可以留在龍潭，促進在地發展。

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