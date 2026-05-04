川普1句話！金價洩氣又破4600美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣佈荷姆茲海峽新計畫，亞股週一（4日）狂飆，台股韓股同步創新高，然金價則受到拖累，每盎司一度又失守4600美元，日內震盪逾46美元。

外媒報導，川普表示，美國將從週一開始引導未捲入伊朗衝突的船隻通過荷姆茲海峽後，亞洲市場週一全面開高。

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MSCI亞洲股指上漲1.8%，接近2月27日創下的歷史高點；MSCI亞洲科技股指數飆升4.7%，創下紀錄高位。受人工智慧交易回暖推動，韓股和台股均上漲逾4%，創下紀錄高位。

Pepperstone Group策略師Dilin Wu表示：「目前市場表現良好，是因為這輪由AI驅動的交易，或者說AI驅動的熱潮。但地緣政治動盪以及高油價始終是一種制約。因此，我對亞洲市場整體持謹慎樂觀態度。」

至於油價方面，布蘭特原油價格劇烈震盪，最初下跌2.4%，隨後抹去跌幅，之後在每桶約108美元附近基本持平。

而黃金則持續承壓，週一金價一度回升到4637.9美元，不過，受到川普對荷姆茲海峽新計畫影響，金價一度失守4600美元，回測4591.27美元，不過，在失守4600美元關卡後，買盤進場承接，金價很快又回到4600美元之上，截至台北時間12點44分，報4609.55美元，小跌5.4美元。

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