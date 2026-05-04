年薪114萬為了低成本生活搬到鄉下 30歲夫妻崩潰嘆「不該移居」慘況曝

隨著移居鄉下風潮升溫，不少家庭僅以房租或房價作為決策依據，卻忽略交通、物價及生活機能等整體成本結構。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為了省錢搬離都市，竟成財務惡夢的開端。日本一對30多歲夫妻為降低生活成本，從都市搬往農村居住，原本以為能以低房租換取更寬敞空間與更好的生活品質，沒想到隱藏成本接連爆發，開銷暴增到連基本存款都做不到，最終陷入收支失衡困境，後悔當初移居的決定，

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，該對夫妻育有一名子女，年收入約570萬日圓（約新台幣114萬元）。過去在都市居住於狹小的2房公寓，為減輕經濟壓力並改善生活環境，決定搬往鄉下城鎮。

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移居後，他們以每月僅5萬日圓（約新台幣1萬元）的租金，入住附庭院的3房住宅，一度認為成功降低生活成本，表示「這麼大的空間租金才5萬日圓！這在東京簡直不可思議。我肯定能把這筆錢存起來！」

然而，實際生活卻出現落差。由於當地公共交通不便，日常通勤、採買及育兒活動皆需仰賴汽車。起初夫妻僅準備一輛車，但隨著丈夫開車上班，妻子日間行動受限，最終不得不再購入第二輛車，使家庭轉為「一人一車」的生活模式，他們直言「我們早就預料到這裡是農村地區，出行依賴汽車，所以買了一輛車，但萬萬沒想到，我們竟然無法只靠一輛車生活。」

報導指出，兩輛車的燃料費、保險費、稅金與維修費等，每年合計約80萬日圓（約新台幣16萬元），尚未包含車貸支出。高額交通成本迅速抵銷原本節省下來的房租優勢。

此外，由於當地商業競爭較少，日常物價並未如預期低廉，甚至部分商品價格高於都市，使得伙食費支出增加，進一步壓縮家庭可支配所得。

在多重支出壓力下，家中逐漸陷入「無法存錢」的狀態，原先以累積資產為目標的移居計畫，反而演變為財務壓力來源。夫妻倆後悔嘆「現在卻完全無法存下任何錢，真是適得其反……還不如留在都市裡。」

專家分析指出，近年隨著移居鄉下風潮升溫，不少家庭僅以房租或房價作為決策依據，卻忽略交通、物價及生活機能等整體成本結構。尤其在公共運輸不發達的地區，汽車持有成本往往成為主要支出項目，可能大幅影響家庭財務狀況。

專家提醒，民眾在考慮移居前，應全面評估「總生活成本」，而非僅關注單一支出項目，才能避免在追求生活品質提升的同時，反而陷入經濟困境。

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