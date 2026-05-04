巴菲特警告發酵？全球央行撤出美債 轉抱黃金動向曝光

全球央行儲備的歷史性正在發生轉變。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今年3月底，「股神」巴菲特曾示警美國金融體系出現脆弱跡象，如今市場似乎正快速驗證這項判斷。據報導，全球央行正同步展開一場「去美債化」行動，紐約聯邦儲備銀行代管的外國官方美債規模已降至2012年以來低點，更關鍵的是，外國央行持有的黃金總價值史上首次超越美債，顯示全球資產配置正出現結構性轉向。

外媒報導，自2021年高峰以來，紐約聯邦儲備銀行代表外國央行託管的美國國債數量已減少 4000億美元（約新台幣12兆元），而且這一趨勢沒有絲毫逆轉的跡象。而各國央行積極增加黃金儲備，將黃金在全球儲備中的額度，已從2015年的9%提高到現今的24%，反映出地緣政治風險加劇和滯脹擔憂。

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在這波調整中，中國的動向格外受到關注。截至今年1月，中國持有的美債規模降至約6944億美元（約新台幣近22兆元），較2011年超過1.3兆美元（約新台幣近41兆元）的高峰幾乎腰斬，象徵過去30年「中國製造、美國消費、資金回流美債」的循環正在瓦解。隨著美債信用逐漸被質疑，中國開始調整戰略方向，從依賴金融資產，轉向強化實體資源與產業控制力。

市場對美國財政紀律的疑慮持續升高。截至2026年3月，美國聯邦債務已突破39兆美元（約新台幣1232兆元），且增速持續加快。

面對地緣政治與金融風險，中國正採取「戰略拆彈」行動，持續加碼黃金作為資產配置核心。目前中國央行已連續18個月增持黃金，總儲備逼近2900噸，進一步強化人民幣在國際體系中的信用支撐。

從美債撤出的資金，則快速轉向實體經濟領域。中國正積極布局印尼鎳礦、非洲基礎建設與東南亞供應鏈，將原本依附於金融市場的資本，轉化為對關鍵資源與產業鏈的掌控能力，完成從「金融資產」向「實體資產」的轉型。

這一變化也反映在匯率市場。離岸人民幣自2025年初約7.3水準，逐步升值至2026年4月約6.88，顯示全球資本正在重新評估人民幣資產的配置價值。在美債信心動搖的背景下，新的資產避風港正在形成，全球資金流向正進入一個全新的階段。

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