台積電有望進龍潭！張善政：我不會追求當宣布好消息的那個人

桃園市長張善政（右1）4日於市議會市政總質詢，議員問及龍科三期擴建案。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）」又復活！外傳台積電（2330）可望進駐，並規劃投資下世代的面板級先進封裝廠。桃園市張善政今（4）日上午於臉書發文強調，市府一直在積極協調，「我不會追求當宣布好消息的那個人」，似乎在暗諷過去綠營提早曝光消息、讓台積電進駐龍科三期案破局。

張善政發文指出，「少說多做，排除不必要的干擾，努力讓先進製程順利進駐」，今天一早，很多關心桃園產業發展的市民朋友應該都有看到，竹科管理局證實龍科三期擴建 可行性研究已於3月中完成，預計近期展開審議，順利通過後就能報行政院核定。

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他指出，過去3年桃市府與科管局之間，關於龍科三期擴建的溝通不曾停過，擴建園區內近9成是私有地，更需要耐心地持續與在地居民溝通，同時尊重機制，讓相關各方都能信任彼此，才能務實地將問題一一克服。

張善政強調，「我不會追求當宣布好消息的那個人。過去為了特定目的而過早曝光，結果令人遺憾」，所以這3年來他和團隊始終專注在把每一個環節穩穩做好，讓好的機會能夠順勢成形。

張善政指出，桃園具備良好的產業基礎與區位優勢，市府會持續與中央保持合作，讓相關程序依序推進，把整體投資環境準備得更完整，後續市府還是會維持一樣的作法，全力配合科管局，也會把道路、學校、用水，甚至龍科三期外的產業專區都儘速完成，把條件準備好，就是對產業最好的支持。

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