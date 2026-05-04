60歲退休擁1600萬「砸錢創業」迎第二人生 他後悔悲吐慘痛代價

日媒以真實案例揭示，退休後創業雖能延續職涯價值，但若忽略生活節奏與家庭互動，仍可能帶來負面影響。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕手握足夠退休積蓄，本以為能開啟理想的第二人生，卻在創業後一步步走向失控。日本一名60歲退休男子，手握約8000萬日圓（約新台幣1601萬元）養老金，原本憑經驗再戰職場，卻在創業數年後，不僅事業未如預期穩定，家庭關係也逐漸瓦解，最終陷入孤獨生活的困境，揭開許多退休創業者不敢面對的殘酷真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的一郎（化名）過去為上班族，退休時已無房貸壓力，並累積可觀資產。考量仍有工作能力，他決定運用過往人脈與經驗，創立小型顧問公司，將自家一角作為辦公室，展開事業第二春，他說「我覺得如果什麼都不做，那就太可惜了。」

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創業初期，一郎憑藉既有客戶資源，業務一度穩定，收入也維持一定水準。然而，隨著工作型態改變，問題逐漸浮現。

由於業務往來時間不固定，一郎經常在家中接聽電話、處理工作，導致生活與工作界線模糊。長時間在家的狀態，也讓家庭氛圍產生變化。就一郎而言，雖然他有一些收入，但由於與生意相關的支出和收入不穩定，他的家庭財務狀況並不穩定。

他坦言「我感覺不到以前在公司上班時的那種穩定感了。」然而，一郎相信只要再堅持一段時間，事情就會步入正軌，於是他繼續經營這項生意。他的妻直子（化名）起初支持創業，但隨著時間推移，逐漸感受到壓力，認為家中缺乏原有的生活節奏與空間感。

報導指出，雙方在生活步調與相處方式上的落差日益擴大，最終演變為關係緊張。創業約2年後，妻子選擇暫時分居，家庭出現裂痕。一郎在突如其來的變故中，開始面對孤身一人的生活，工作專注力也隨之下降，業務量逐漸減少。

在經歷家庭與事業雙重衝擊後，一郎感到後悔並重新檢視自身狀況，開始調整工作模式，包括減少業務量、考慮將辦公空間外移，試圖重新劃分生活與工作的界線。

專家指出，退休後創業雖能延續職涯價值，但若忽略生活節奏與家庭互動，仍可能帶來負面影響。相較於資金與能力，如何在工作與生活之間取得平衡，才是影響晚年生活品質的關鍵因素。

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