年金晚領更賺？70歲阿北選「提早領少拿42％」 5年後卻露出滿意笑容

年金領取策略不應僅以金額多寡為依據，還需綜合考量健康狀況、壽命預期及個人生活規劃等因素。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕年金要早領還是晚領，哪個才划算？在日本，一名70歲老翁用親身經驗給出答案。他放棄可增加42%的延後領取，選擇65歲開始領年金，換來的是能自在旅行、靈活用錢的退休生活。面對金額與人生品質的拉鋸，他的選擇，顛覆對「領越晚越好」的想像。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，淺井泰三（化名）在60歲退休後，續留原公司擔任約聘員工至65歲，之後正式離開職場。由於已離婚且獨居，他在65歲時每月可領取約15萬日圓（約新台幣3萬元）年金，並持有約1800萬日圓（約新台幣358萬元）存款，但同時仍需負擔房貸至70歲。

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面對是否延後領取年金的抉擇，他曾一度動心。依日本制度，若將年金延後5年至70歲領取，金額可增加約42%。不過，在與親友討論後，他最終決定維持一般做法，從65歲開始領取。

他指出，影響決定的關鍵在於對健康與風險的考量。他認為「若延後期間身體狀況惡化，反而無法好好使用金錢；若提早過世，甚至可能一分都領不到」，在仍具行動能力時擁有穩定收入，更符合自身需求。

如今已滿70歲的他坦言，雖然偶爾會思考若當初延後領取，金額上或許更有利，但從整體生活品質來看，仍認為當初選擇是正確的。他表示，過去5年能夠自由旅行，也透過兼職與投資增加收入，經濟狀況並未出現明顯壓力。

專家指出，年金領取策略不應僅以金額多寡為依據，還需綜合考量健康狀況、壽命預期及個人生活規劃等因素。對於多數人而言，如何在風險與保障之間取得平衡，並做出符合自身需求的選擇，才是退休規劃的關鍵。

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