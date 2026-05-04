母親節送禮新解！申辦寬頻送按摩椅、電視 「0元入手」掀話題

母親節即將到來，申辦中嘉寬頻指定光纖上網方案搭有線電視，智慧家電商品，只要0元就能帶回家。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著母親節即將到來，送禮市場熱度持續攀升。看準消費者對「實用＋療癒」兼具的需求，中嘉寬頻推出「智慧生活家電系列」，主打結合光纖上網與有線電視方案，搭配多款熱門智慧家電，月付1099元起，即可享受高速上網與影音娛樂，同時再加碼多項家電「0元入手」，以高CP值方案搶攻節慶商機。

此次活動主打「一站式升級生活體驗」，凡申辦300M（含）以上光纖上網搭配指定有線電視方案，即可從三大類商品中擇一，包含紓壓美容、居家生活與視聽娛樂，滿足不同家庭與送禮需求。

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在「紓壓美容」類別中，鎖定現代女性長時間工作與家務累積的疲勞問題，主打在家就能完成放鬆體驗。像是具備模擬真人按摩與溫熱功能的輝葉小沙發按摩椅，以及針對久站族群設計、具氣囊包覆與腳底滾輪的美腿機，皆強調舒緩壓力、提升日常舒適度。此外，結合律動運動概念的居家健身設備，也讓「在家保養與運動」成為可能。

「居家生活」則聚焦提升日常便利性與生活品質。包括可同時完成吸塵與濕拖的LG清潔機器人，協助減輕家務負擔；以及主打一鍵料理的飛利浦氣炸鍋，同時，因應空氣品質與寵物家庭需求，飛利浦奈米級空氣清淨機也納入選項，強化居家健康環境。

在「視聽娛樂」方面，則強調家庭娛樂升級。包含新推出的Philips飛利浦

65/55型4K Google TV智慧顯示器支援Dolby Vision與Atmos音效，打造接近劇院等級的觀影體驗；還有300萬畫素相機解析度的三星10.9吋平板等，無論追劇、拍照或閱讀，都能靈活應用，滿足不同使用情境。

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