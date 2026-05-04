消費者喜好大洗牌？不再只迷木質調、大廠預告「這款氣味」男女都買單

法國嬌蘭「精粹之水（Les Eaux）」系列，以乾淨柔軟、貼膚感十足的氣味為主軸，正呼應這波「肌膚香」趨勢，成為男女通吃的新選擇。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中性香不再只是木質調的天下，法國百年香氛大廠預告：香氛市場正出現一股「肌膚系氣味」的轉向，以白麝香為核心、強調乾淨柔軟與貼膚感的香氣，正在成為新一代男女通吃的主流選擇。

過去談到中性香，多半以雪松、檀香等木質調為主，營造沉穩、冷冽的氣場，迎合消費者對於「個人化氣味」的喜好，不過，業者觀察到過於鮮明的風格已經逐漸讓位，取而代之的，是更貼近肌膚、存在感低卻能長時間陪伴的香氣類型，也就是所謂的「肌膚香氛」。這類香氣不強調擴散力，而是如同體溫般自然散發，讓人難以察覺來源，卻留下舒服的印象。

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擁有198年歷史的香氛大牌法國嬌蘭最新推出的「精粹之水（Les Eaux）」系列，正是這波趨勢的代表之一。整體系列圍繞白麝香展開，並融合橙花、杏仁、含羞草等柔和元素，透過香氣勾勒出棉布、絲緞、羊絨等細膩的「觸感意象」，品牌將織物與情感連結，將日常生活中的柔軟觸感轉化為氣味語言。

在產品布局上，系列除了保留既有的「暖絨精粹之水」、「絲緞精粹之水」與「棉柔精粹之水」三款經典香氛之外，亦新增兩款作品「透紗精粹之水」與「軟織精粹之水」（皆為100ml／8500元），前者靈感來自婚禮世界；後者則透過柔軟香調，喚起童年與初始記憶，這種將觸覺轉化為嗅覺的設計，使香氣不再只是氣味本身，而是延伸成一種貼近身體的感官體驗，也讓性別界線變得更加模糊。

市場觀察也顯示，這類「乾淨感」香氣近年快速崛起，背後反映的是消費者對日常陪伴型香氛的需求增加。相較於過去偏重社交場合或強烈記憶點的香水，如今更多人傾向選擇低調、舒適、可長時間使用的氣味，甚至作為生活的一部分。

此外，白麝香之所以成為關鍵，在於其本身具備高度包容性與親膚特質，不易與個人體味衝突，反而能與肌膚融合，形成獨特的「個人味道」，這種「聞起來像自己，但更乾淨一點」的效果，也正是男女都能接受的關鍵。

從木質調到麝香調，中性香的轉變不只是氣味風格的改變，更代表香氛消費從「被看見」走向「被感受」，當香氣開始回歸貼近肌膚與情緒連結，關鍵已不在於性別，而是是否讓人感到自在與安心。

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