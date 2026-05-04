焦點股》華邦電：明天法說會登場 帶量上漲

華邦電明天法說會登場，帶量上漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）預計明（5）日召開法說會，市場預估可望繳出單季獲利佳績，由於記憶體後市仍看好，法人預期華邦電股價有望回到百元之上。華邦電今股價開高走高，早盤最高達95.3元，截至11點12分，股價來到94.6元，上漲4.8元、漲幅逾5%，成交量逾11萬張。

外資4月份累計買超華邦電54321張、投信則大賣62092張、自營商也賣超5537張，大股東華新（1605）4月5日起申報轉讓華邦電股票14145張，加上市場雜音干擾，衝擊華邦電股價自3月底持續修正，股價續在百元以下盤整。

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華邦電第一季累計營收達382.53億元，季增43.67%、年增91.34%，創單季營收新高。受惠記憶體缺貨漲價，華邦電先前已公告1月稅後純益達27.83億元，年增562.29%，每股稅後盈餘0.62元，單月就賺達去年第四季0.76元的8成以上，預估第一季獲利將顯著優於去年同期與上季。

華邦電預期今年公司獲利動能持續向上，對2027年展望也樂觀，目前積極進行產能擴充，董事會上季核准追加資本預算24億元，台中廠擴充NOR/NAND快閃記憶體產能，月增1萬片，第三季投片與產出，全年位元年增約30%到40%。高雄廠DRAM業績將逐季向上，擴產效益預計2027年大量產出，第一批設備預計5至6月裝機，以擴充16奈米產能，重點產品含8Gb/16Gb DDR4與8Gb LPDDR4，高雄廠也將生產CUBE產品，預計2026年先有部分產出，2027年會有顯著成果。

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