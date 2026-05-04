焦點股》佳必琪：光銅並進添柴火 創下新天價

佳必琪表示，公司以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，同時佈局AI大電流市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）上週二（4月28日）在法說會釋出樂觀展望，管理層看好「光銅並進」策略逐步發酵，在高壓電力、銅纜互連與光通訊產品同步放量之下，將為營收添新柴火。該公司股價在今日早盤亮起紅燈，截至上午10時52分暫報漲停價228.5元，創下歷史新天價，成交量3756張，尚有510張漲停價委買單尚未成交。

佳必琪表示，公司以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，依應用場景區分，機櫃內短距離傳輸以銅連線為主，跨機櫃及長距離傳輸則以光通訊為主，產品涵蓋高速互聯、機櫃電力系統、跨機櫃互聯及液冷散熱等四大區塊。受惠大型雲端服務供應商持續加碼AI資料中心投資，目前北美市場貢獻已占整體營收約60%，資料網路相關應用占比已超過65%，成為主要成長動能，並帶動毛利率穩定上升。

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佳必琪提到，公司在AI電源線布局方面，過去在車用及儲能系統（ESS）領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前已成功打入美系晶片巨擘以及多加雲端服務供應商（CSP）的供貨體系，並取得歐美日等5家國際新客戶訂單。

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