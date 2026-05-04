台股黑色3月風暴！勞動基金大虧3786億 新制勞退分紅每人帳面痛失1.94萬元

勞動基金運用局今（4）日公告今年前3月勞動基金操作績效，115年截至3月底，累計收益數為4,344億元，收益率為5.76％（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今（4）日開盤續創歷史新高，但3月重挫3691.5點的「黑色3月」，不但讓股民記憶猶新，也拖累勞動基金獲利表現。根據最新公告，3月獲利回吐3786億元，使整體勞動基金前3月收益縮至4344.5億元、收益率5.76％。其中新制勞退基金前3月收益數雖仍達2881.9億元、收益率 5.47％，但已較前2月帳面獲利縮水2508億元，以1292萬有效帳戶計算，平均每人3月帳面虧掉1.94萬元的分紅。

勞動基金運用局今（4）日公告今年前3月勞動基金操作績效，115年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1874億元，累計收益數為4344億元，收益率為5.76％，與2月底相較，單月帳面虧損3786億元。各主要基金表現方面，舊制勞退基金規模為1兆1019億元，收益率9.83％，較前月收益減少649億元；勞保基金規模為1兆4047億元，收益率4.74％，較前2月收益回吐644億元。

請繼續往下閱讀...

攸關1292萬勞工退休後分紅的新制勞退基金，至3月底規模達5兆4,324億元，帳面收益數2881.9億元、收益率5.47％，但與前2月大賺5389.4億元相比，3月單月收益回吐2507.5億元，換算每位勞工帳面分紅金額，從2月底的平均4.17萬元，縮水至3月底2.23萬元，每人的帳面分紅少了1.94萬元。

台股3月加權指數單月重挫3691.5點，跌幅達10.42%，創下單月最大跌點紀錄。勞動基金運用局表示，回顧3月市場表現，全球金融市場主要受美伊衝突影響，波動顯著提高，而隨著區域衝突在月內持續升級，能源供應疑慮加劇，帶動國際油價走升，進一步加深市場對通膨上揚的預期，使得投資人對主要央行降息時點的預測轉趨保守，3月全球主要股市震盪走弱、債市也同步修正，雖市場起伏劇烈，影響短期基金收益率，勞動基金仍維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

運用局也揭露近10年操作績效，勞動基金近10年多平均收益率為9.13％，國保基金收益率達9.36％；近5年多平均收益率分別為11.11％及11.09％，投資績效穩健。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法